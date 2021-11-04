تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

تراجعت مؤشرات البورصة، على نحو جماعي، في مستهل تعاملات اليوم الخميس - آخر تعاملات الأسبوع، في ظل استمرار الضغوط البيعية من قبل شرائح محتلفة من المتعاملين، على خلفية اتجاه البنوك وشركات الوساطة المالية، إلى إغلاق المراكز المالية للمستثمرين بمحافظهم الاستثمارية بعد تهاوي أسهمهم وتخطي تلك المحافظ لنسب "المارجن" المسموح بها.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.36%، ليصل إلى مستوى 11642 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 2061 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 13667 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 4553 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 2211 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 3196 نقطة.

وقال محللون بالسوق، إن تراجعات السوق المستمرة منذ فترات طويلة، تعود إلى ارتفاع نسب الشراء بالهامش لدى المتعاملين، وهوبط الأسعار بنحو حاد حتى وصل إلى 70% للبعض منها اتجهت البنوك المقرضة لهؤلاء المتعاملين وشركات الوسطة المالية، إلى جانب محاولة الحفاظ على أموالها، ومن ثم خفض النسب المعمول بها، ما أدى إلى تاكل رؤوس أموال المستثمرين.

وأضاف المحللون، أن الفترة الحالية ستكون فيصلًا في تحديد اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة؛ نظرًا لحالة الضبابية حول قرارات وزارة المالية ومجلسي النواب والشيوخ تجاه ضريبة الأرباح الراسمالية، من ناحية، وتأثير التراجعات الحادة للأسهم على حجم سيولة السوق، مطالبين المسؤولين بخلق محفزات استثمارية على غرار من تم اتخاذه من قرارات ببورصة دبي أمس الأول، ما دفعها إلى الصعود التاريخى خلال تعاملات الأمس.