رئيس وزراء اليابان يتولى مهام «الخارجية» لحين إعلان الحكومة الجديدة

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، مضاعفة مهامه، ليتولى وزارة الخارجية حتى إعلان الحكومة الجديد، بعد أن يعقد البرلمان الياباني جلسة خاصة الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الخميس، عن مصادر مطلعة، القول "إنه من بين المرشحين لخلافة وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو، وزير التعليم السابق يوشيماسا هاياشي".

وبموجب الدستور الياباني، يجب أن يستقيل مجلس الوزراء بشكل جماعي عند انعقاد الجلسة الأولى لمجلس البرلمان بعد الانتخابات العامة.

وفي جلسة خاصة من المتوقع أن تعقد الأربعاء المقبل، من المقرر أن يختار مجلس البرلمان كيشيدا كرئيس للوزراء ثم سيعيد تشكيل مجلس الوزراء.

وفي صعيد آخر، أعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، الإثنين، الفوز في الانتخابات النيابية، بعدما قاد ائتلافه الحاكم لنيل غالبية قوية في البرلمان.

وكشفت وكالة "فرانس برس" عن أن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وشريكه الأصغر في الائتلاف "كوميتو"، فاز بـ293 من مقاعد مجلس النواب.

وقال كيشيدا: "كانت انتخابات صعبة للغاية، لكنها عكست رغبة الناس، إذ يريدون بأن نؤسس مستقبل هذا البلد في ظل حكومة مكونة من ائتلاف الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو".

وتابع: "حصلنا على 261 مقعدًا ثمينًا للحزب الليبرالي الديمقراطي".

يذكر أن الائتلاف كان يسيطر، قبل هذه الانتخابات، على 305 مقاعد في البرلمان، 276 منها للحزب الليبرالي الديمقراطي.

وارتفع مؤشر "نيكاي" بأكثر من2% بعد ورود الأنباء عن النتيجة التي ستتيح للتكتل الحاكم إقرار قوانين بشأن مسائل تتراوح من خطط تحفيز الاقتصاد، على خلفية وباء كورونا إلى الإنفاق الدفاعي.

وفي خطابه السياسي الأول، تعهد رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا بتعزيز إدارة وباء كورونا والرعاية الصحية في حالة عودة ظهور الفيروس مرة أخرى، وتعديل الاقتصاد المنهك مع تعزيز دفاعات البلاد ضد التهديدات من الصين وكوريا الشمالية. كما وعد كيشيدا باتباع سياسة "الثقة والتعاطف".

وانتخب كيشيدا من قبل البرلمان وأدى اليمين يوم الإثنين كرئيس وزراء اليابان رقم 100 خلفًا ليوشيهيدي سوغا الذي ترك منصبه بعد عام واحد فقط في رئاسة الوزراء.