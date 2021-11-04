الخميس 04 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«تفجير الأبواب المصفحة».. سر نجاح عملية إنقاذ «رهائن الفيوم»

المحتجزين
المحتجزين

نفذت قوات تحرير الرهائن بالأمن الوطني، عملية نوعية ناجحة في التعامل مع بلطجي الفيوم.

ولاقت القوات أثناء تنفيذ المهمة صعوبات قوية، إلا أن التدريبات الاحترافية التي خضعوا لها وما يمتلكوه من كفاءة أمنية ساهم في نجاح العملية الأمنية الدقيقة.

 وتمثلت الصعوبات في حيازة المتهم لأسلحة عديدة، ووجود ضحايا ربما يلحق بهم ضرر، فضلًا عن الأبواب المصفحة التى اتخذها الجانى ستارًا للاختباء خلفها، ووعورة المكان نفسه، لكن عزيمة رجال الأمن الوطني قهرت كل هذه الصعوبات واقتحمت المكان ونفذت عملية تحرير الرهائن بنجاح كبير.

وفي عملية نوعية رفع فيها شعار “الحفاظ على أرواح المحتجزين من الأطفال والنساء”، نجحت قوات إنقاذ الرهائن بالأمن الوطني في إنقاذ وتحرير أسرة تعرضت للخطف والتعذيب على يد بلطجي بالفيوم.

واقتحمت القوات منزل البلطجى بالفيوم، بعد تفجير الأبواب المحصنة، واستطاعت إنقاذ أفراد الأسرة قبل أن يتمكن البلطجى من إصابة أفراد الأسرة، وخلال عملية الاقتحام تبادل البلطجى إطلاق النار مع القوات، ما أسفر عن إصابته بطلق ناري.

وعقب تحرير الأسرة تبين أن البلطجى قتل والدة زوجته ثم ألقى بجثمانها بفناء المنزل قبل عملية الاقتحام بساعات، كما أنه مارس كل أنواع التعذيب ضد أفراد الأسرة المختطفة، وضربهم بكل قسوة خلال فترة الاحتجاز.

ومارست قوات الشرطة المنفذة للعملية كل أنواع القدرات والإمكانيات فى التفاوض حتى عملية الاقتحام بمعرفة القوات على أعلى مستوى من التدريب، للحفاظ على حياة المحتجزين، حيث كان الهدف الرئيسي للعملية هو حماية أرواح المحتجزين من الأطفال والسيدات.

وعثر لدى البلطجي على سلاح آلي وبندقية وعدد من الطلقات النارية.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

الخديو إسماعيل المفترى عليه

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