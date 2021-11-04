الخميس 04 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

المبعوث الأمريكى إلى اليمن يتوجه للشرق الأوسط

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أمس الأربعاء أن المبعوث الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ سيتوجه اليوم الخميس إلى الشرق الأوسط، مشددة على ضرورة "أن يوقف الحوثيون هجومهم على مأرب وكذلك الهجمات المتكررة على المناطق المدنية التي تفاقم الأزمة الإنسانية".

يأتي هذا بينما طالب وزير الإعلام معمر الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول  دائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأمريكي، بإدانة ووقف الأعمال الانتقامية التي  تقوم بها ميليشيا الحوثيين والتي تطال المدنيين الأبرياء باعتبار انها تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتجريم وملاحقة المسؤولين عنها من قيادات وعناصر الميليشيا باعتبارهم "مجرمي حرب".

يأتي هذا بينما قال مصدر في الوحدة التنفيذية للنازحين باليمن، إنه تم نزوح أكثر من 15 ألف شخص من منطقة الروضة وضفاف سد مأرب جنوبي محافظة مأرب، جراء تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأضاف المصدر - وفقًا لقناة (اليمن) الإخبارية  - أن 15 ألفًا و300 شخص نزحوا من منطقتي (الروضة - ذنة) على ضفاف سد مأرب جنوبي مأرب خلال الأيام القليلة الماضية، وانتقل النازحون الجدد إلى مناطق آمنة في مديرية الوادي، وفي مدينة مأرب مركز المحافظة.

وكان محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة قد وجه، في وقت سابق ، اللجنة الفرعية للإغاثة والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين وكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة، بمضاعفة الجهود وتسخير كافة الإمكانات لمواجهة الوضع الطارئ الناجم عن عملية التهجير القسري والنزوح لعشرات الآلاف من مواطني مديريات مأرب الجنوبية، بسبب التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي الإيرانية في مديرياتهم.

ودعا المجتمع الدولي ومنظمات ووكالات الأمم المتحدة وكافة المنظمات الإغاثية الدولية والإقليمية والمحلية للتحرك العاجل ومساندة السلطة المحلية في تقديم الاستجابة الطارئة والعاجلة للنازحين الجدد وسرعة الوصول إلى الأسر المتضررة للتخفيف من معاناتهم خاصة مع قدوم فصل الشتا

وزارة الخارجية الأميركية المبعوث الخاص إلى اليمن ليندركينغ الشرق الأوسط أخبار الشرق الأوسط

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