الخميس 04 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رشا كليب تتقدم بطلب إحاطة حول تطوير الأكاديمية المهنية للمعلمين

النائبة رشا كليب
النائبة رشا كليب

تقدمت النائبة رشا كُليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  بطلب إحاطة لفتح ملف تطوير الأكاديمية المهنية للمعلمين، وذلك إيمانًا منها بأهمية تأهيل المعلم وضرورة العمل على التنمية المهنية له بشكل دوري ومستمر.

وأضافت "كليب" في طلبها، أن الواقع الفعلي يشير إلى أن الأكاديمية لم تنفذ المهام الخاصة برسم السياسات التدريبية، ونظم تقويم الأداء المهني، أو تحديد الاحتياجات الفعلية للمعلمين في ضوء تقييم أدائهم، واكتفت الأكاديمية المهنية باعتماد برامج التدريب والمدربين، وتقديم برامج التدريب اللازمة للترقي الوظيفي بمقابل مادي يدفعه المعلمون الراغبون في الحصول على الخدمة، الأمر الذي حول الأكاديمية إلى ما يشبه هيئة ربحية تقدم خدمات بمقابل، بدلًا من أن تكون الهيئة المسئولة عن الارتقاء بأداء كافة المعلمين.

وأوضحت نائبة التنسيقية، في طلبها أنها تسعي لتطوير وهيكلة الأكاديمية المهنية للمعلمين، لتصبح قادرة على أداء الأدوار المنوطة بها بفعالية وكفاءة. 

النائبة رشا ك ليب مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ملف تطوير الأكاديمية التنمية المهنية الاكاديمية المعلمون السياسات التدريبية

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