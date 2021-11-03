الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 6 بتهمة التشاجر وحيازة أسلحة بيضاء فى الجيزة

حبس
حبس

أمرت نيابة جنوب الجيزة الكلية، بحبس 6 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامهم بالتشاجر بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات الجيرة بمنطقة ساقية مكي.

وتبين من خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة أن ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة تلقوا بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة ساقية مكي، وانتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين طرفين بسبب خلافات الجيرة.

وتمكنت القوات من ضبط 6 أشخاص من طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

ونصت مواد قانون العقوبات على أنه يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقا لشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

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