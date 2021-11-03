الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لقاح «كوفاكسين» الهندي يحصل على موافقة من الصحة العالمية

لقاح «كوفاكسين
لقاح «كوفاكسين

حصل أول لقاح طورته الهند ضد فيروس كورونا - وهو لقاح يتم استخدامه هناك منذ أشهر- على موافقة من منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء.

وبالموافقة الطارئة على استخدام لقاح "كوفاكسين"، التي أنتجته شركة "بهارات بيوتك"، فإنه ينضم إلى 6 لقاحات أخرى، حصلت على موافقة المنظمة.

وتلك اللقاحات هي استرازينيكا وبيوتيك/فايزر وجونسون آند جونسون وموديرنا وسينوفارم وسينوفاك.

ومازالت تجرى تجارب على واحد على الأقل من اللقاحات، التي تهدف لوقف أو إبطاء انتشار الفيروس، الذي يسبب مرض كوفيد19- وهو "سبوتنيك في" من روسيا.

وكوفاكسين مصنوع من شكل غير نشط للفيروس ويتطلب جرعتين قبل أن يتم اعتبار الشخص مطعم بشكل كامل.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو 5 أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

لقاح منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا جونسون آند جونسون موديرنا لقاحات

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وائل لطفي

النخبة والناس

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