تدريب أكثر من 1000 طالب وطالبة تعليم فني بالقليوبية

حققت القليوبية أعلى معدلات في تدريب طلاب التعليم الفني على تطبيقات مايكروسوفت أوفيس بجميع النوعيات للعام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة مايكروسوفت كير لرفع المهارات والقدرات الرقمية لدى معلمين وطلاب التعليم الفني.

واستهدف التدريب أكثر من ١٠٠٠ طالب تعليم فني، وتسلم المدربين ومسؤولوا التدريب بالمديرية شهادات تقدير معتمدة من نائب وزير التربية والتعليم الفنى للتعليم الفنى وجائزة من شركة مايكروسوفت كير.

جاء ذلك تحت إشراف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ونائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، ورعايه محافظ القليوبية، وقطاع التعليم الفنى وبإشراف الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية وسماح ابراهيم وكيل المديرية والمهندس الصادق السيد مدير عام التعليم الفنى وإشراف المباشر على التدريبات.