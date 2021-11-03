الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تدريب أكثر من 1000 طالب وطالبة تعليم فني بالقليوبية

التكريم
التكريم

حققت القليوبية أعلى معدلات في تدريب طلاب التعليم الفني على  تطبيقات مايكروسوفت أوفيس بجميع النوعيات للعام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة مايكروسوفت كير لرفع المهارات والقدرات الرقمية لدى معلمين وطلاب التعليم الفني.

واستهدف التدريب أكثر من ١٠٠٠ طالب تعليم فني، وتسلم المدربين ومسؤولوا التدريب بالمديرية شهادات تقدير معتمدة من نائب وزير التربية والتعليم الفنى للتعليم الفنى وجائزة من شركة مايكروسوفت كير.

جاء ذلك تحت إشراف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ونائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، ورعايه محافظ القليوبية، وقطاع التعليم الفنى وبإشراف الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية وسماح ابراهيم وكيل المديرية والمهندس الصادق السيد مدير عام التعليم الفنى وإشراف المباشر على التدريبات.

القليوبية خلال مدارس على التعليم الفنى محافظ قليوب وزارة التربية والتعليم محافظ القليوبية وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي التربية والتعليم سماح ابراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم نائب وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم الفني طارق شوقى 2022 بالقليوبية مايكروسوفت

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وائل لطفي

النخبة والناس

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