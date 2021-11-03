الرئيس البولندي يوقع على مشروع قانون لبناء جدارعلى الحدود مع بيلاروسيا

وقع الرئيس البولندي، أندريه دودا، على مشروع قانون يهدف إلى بناء جدار على الحدود مع بيلاروسيا لمنع دخول المهاجرين بشكل غير قانوني.

وذكر راديو بولندا اليوم الأربعاء، أن دودا وقع على مشروع القانون بعد تمريره من قبل البرلمان البولندي الشهر الماضي، ليدخل بذلك حيز التنفيذ، فيما من المتوقع أن تبلغ تكلفة الجدار الحدودى أكثر من 350 مليون يورو، وسيستغرق تشييده عدة شهور.

وطبقا للقانون الجديد، سيتم تركيب أجهزة كشف حركة الأشخاص على الحدود البيلاروسية، ومنع أي شخص من الاقتراب من مسافة 200 متر من الجدار الحدودي.

وعلي صعيد اخر.. اعتبر رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو أن تأجيل الرعاية الطبية الروتينية يمكن أن يشكل خطرًا على المرضى بل وقد يكون أكثر خطورة من فيروس كورونا نفسه.

وقال لوكاشينكو - في تصريح نقلته وكالة أنباء “بيلتا-نيوز” البيلاروسية، الثلاثاء - "لا ينبغي تعليق الرعاية الطبية الروتينية أثناء الوباء".

وأضاف: "إذا تم تعليق الرعاية الطبية الروتينية، فستواجه مرافق الرعاية الصحية تدفقًا هائلاً للمرضى عند انتهاء الوباء".. مشددا على أنه "لا ينبغي تعليق أي شيء".

وعلي صعيد اخر.. قالت لجنة الإحصاء الوطنية في بيلاروسيا (BelTA): إن مؤشر أسعار المستهلك للسلع والخدمات (يحدد معدل التضخم) بلغ 101.3% في شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بـ107.5% سجلت قبل 9 أشهر في ديسمبر 2020.

وبحسب شبكة البلطيق الإخبارية، المتخصصة في شئون البلقان ووسط وشرق أوروبا، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.1% في سبتمبر 2021، وارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 1% في سبتمبر 2021 وزادت أسعار الخدمات في سبتمبر2021 بنسبة 0.5% مقارنة بأغسطس 2021.

وقد أعلن المجلس الأوروبي عن اعتزامه فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات في بيلاروسيا على خلفية نقل السلطات في مينسك مهاجرين إلى بلدان الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني.

وذكر المجلس- في بيان نشره عبر موقعها الإلكتروني: "سيواصل الاتحاد الأوروبي مواجهة الهجوم الذي أطلقه النظام البيلاروسي، بما يتضمن تبنّي مزيد من الإجراءات التقييدية ضد أشخاص وكيانات قانونية، تماشيًا مع منهاجه التدريجي، كمسألة طارئة"، مؤكدًا "أنه لن يسمح بأي محاولة من جانب بلدان أخرى لاستخدام المهاجرين كأداة لأغراض سياسية".