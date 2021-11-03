الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

«صناعة الشيوخ»: مصر أكدت للمجتمع الدولى أهمية الاقتصاد الأخضر لإنقاذ العالم

النائب محمد المنزلاوى
النائب محمد المنزلاوى

أكد النائب محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، أن الكلمة التاريخية والمهمة التى ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام قمة الأمم المتحدة العالمية للمناخ بجلاسجو أكدت للعالم كله أن فكرة الاقتصاد الأخضر لم تعد ترفًا أو شعارات سياسية براقة، بل هي ضرورة يجب أن تتسابق عليها دول العالم كافة، وذلك لإنقاذ عالمنا مما يعانيه حاليًا من أزمات بيئية ومناخية، تتصاعد يوميًا جراء عدم اكتراث العديد من الدول بعقبات انهيار النظام البيئي.

وقال "المنزلاوى" فى بيان له اليوم، إن الرئيس السيسى فى هذه القمة لم يتحدث باسم مصر فقط ولكن تحدث وعبر بكل الصدق والأمانة عن مطالب الدول النامية والإفريقية لتجنب مخاطر ظاهرة تغير المناخ وهو ما يتطلب من المجتمع الدولى القيام بمسؤولياته لتحقيق مطالب الدول النامية والإفريقية.

وأشاد النائب محمد المنزلاوى بما اتخذته الدولة المصرية منذ عام 2014 من اجراءات وتنفيذ لمشروعات كان لها اثارها الايجابية على تدعيم مفهوم الاقتصاد الأخضر في نواحي تنموية عدة فى مقدمتها مشروعات البنية التحتية ومشروعات الطاقة والمشروعات الصناعية والسياحية الصديقة للبيئة مؤكداً أن مصر أقدمت على إحداث حركة تنموية غير مسبوقة بشبكات النقل السريع والداخلي في كافة أقاليم البلاد، ولقد كان أكبرها مشروع القطار السريع الرابط بين مدينتي السخنة والعلمين والذي يعمل بالطاقة الكهربائية وغير ملوث للبيئة تمامًا، ويختصر زمن الرحلة بين الوجهتين بنسية 60%، مما يحفز الركاب على عدم استقلال المركبات العادية مثل السيارات الشخصية والحافلات والتي تمثل أحد أكبر ملوثات البيئة من وسائل النقل البري.

وقال النائب محمد المنزلاوى إن الدولة تعمل حاليًا على تشييد عدد من خطوط المنورويل لتسهيل الربط بين العاصمة ومناطق العاصمة الإدارية الجديدة ومدن أكتوبر، حيث من المنتظر أن تساهم تلك الخطوط في تخفيف الضغط عن المحاور المرورية المعتادة والمؤدية إلى شرق وغرب القاهرة، وستساهم في تقليل الانبعاثات الناتجة عن حركة التنقل في هاتين الوجهتين إلى حدود لم تكن مسبوقة من قبل اضافة الى تطوير مترو الإنفاق باعتباره مشروع تنموي أخضر داخل العاصمة القاهرة، والتي يتركز فيها الآن قرابة 25 مليون مواطن مصري، أي ما يقارب ربع تعداد الشعب المصري، حيث تعمل الدولة الآن على إكمال المرحلتين الثالثة والرابعة من مشروع الخط الثالث لمترو القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى تطوير الوحدات المتحركة والمعدات الفنية للخطين الأول والثاني، وهو ما يعزز من تنافسية خدمات مترو الأنفاق أمام وسائل النقل الأخرى التقليدية والملوثة للبيئة بالقاهرة.

وأكد النائب محمد المنزلاوى أن الاكتشافات الكبيرة للغاز للطبيعي ووجود مناطق جغرافية متميزة بطبيعة جوها المشمس، وأيضا مناطق أخرى تتصف باشتداد حركة الرياح فيها أهل مصر للقيام بعمل شبكة من مشروعات توليد وإنتاج الطاقة الكهربية كمحطات الكهرباء العاملة بالغاز والتي فاق عددها 15 محطة، بالإضافة إلى 4 محطات عاملة بالطاقة الشمسية وطاقة طواحين الهواء، و 6 محطات عاملة بطاقة المياه، وهو ما أمكن من إنتاج 13.5 ألف جيجا وات ساعة، أي ما يمثل 7% من إنتاج الشبكة العامة للكهرباء مشيداً بسعى الدولة إلى أن تصل بها في نهاية 2022م لأكثر من 20% من مزيج الطاقة المحلية.
كما أشاد النائب محمد المنزلاوى بحرص الدولة المصرية على تشجيع المستثمرين سواء المحليين منهم او الأجانب على تشييد المؤسسات الصناعية عالية التقنية، مثل معامل الإلكترونيات ومصانع السيارات ومجمعات إعادة تدوير وتصنيع النفايات، وذلك لرغبتها في مجاراة تطويرات الغد القائمة على الصناعات الصديقة للبيئة وقليلة الانبعاثات، فضلًا عن عملها على تقويم أوضاع واشتراطات السلامة والأمن البيئي بالمؤسسات الصناعية كثيفة التلويث للبيئة والمناخ مؤكداً أن كل هذه المشروعات الخضراء تؤكد للعالم كله أن مصر كانت فى مقدمة الدول على مستوى منطقة الشرق الاوسط بأسرها وافريقيا التى أعطت أكبر اهتمام بمواجهة المخاطر السلبية لظاهرة تغير المناخ.

النائب محمد المنزلاوى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة الأمم المتحدة الامم المتحدة الاقتصاد الأخضر

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