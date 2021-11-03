التحفظ على 300 طن سكر ودقيق مدعم داخل مخزن بدون ترخيص بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي 100 طن سكر أبيض و 200 طن دقيق أبيض استخراج 72% مدعمين داخل مخزن بدون ترخيص، قبل ترويجهم بالأسواق لتحقيق مكاسب كبيرة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة حجب سلع مدعمة لرفع سعرها بقصد تحقيق مكسب بدون وجه حق.

تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مخزن بمنطقة أبيس الثانية، لحيازته كميات من السكر الحر والدقيق بلدي مدعم قبل ترويجة بالأسواق بعد حجبها بقصد رفع سعرها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم مداهمة المخزن وألقي القبض عل المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر بداخله على كميات كبيرة من سلعتي السكر والدقيق الحر استخراج 72%، بدون أي مستندات تدل على مشروعية حيازتها، عبارة عن 2000 شيكارة سكر أبيض زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالى وزن 100 طن، و4000 شيكارة دقيق أبيض استخراج 72% زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالي وزن 200 طن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وكانت النيابة العامة بالإسكندرية، قد قررت التحفظ على 5 طن دقيق بلدي مدعم مخصصة للمخابز البلدية، ومحظور تداولها خارج منظومة الدعم، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة تجميع سلعة مدعمة بقصد الاتجار بها في السوق السوداء، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص، لتجميع كمية من الدقيق بلدى مُدعم مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداولها خارج منظومة الدعم.

وتم مداهمة المخزن وألقي القبض على المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر بحوزته على 5 طن دقيق بلدي مُدعم مخصص ربطًا على المخابز البلدية ومحظور تداولها خارج منظومة الدعم، قام بتجميعها للاتجار بها في السوق السوداء، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيقات.