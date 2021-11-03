الأربعاء 03 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحفظ على 300 طن سكر ودقيق مدعم داخل مخزن بدون ترخيص بالإسكندرية

المضبوطات
المضبوطات

قررت النيابة العامة بالإسكندرية،  التحفظ علي 100 طن سكر أبيض و 200 طن دقيق أبيض استخراج 72% مدعمين داخل مخزن بدون ترخيص، قبل ترويجهم بالأسواق لتحقيق مكاسب كبيرة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة حجب سلع مدعمة لرفع سعرها بقصد تحقيق مكسب بدون وجه حق.

تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مخزن بمنطقة أبيس الثانية، لحيازته كميات من السكر الحر والدقيق بلدي مدعم قبل ترويجة بالأسواق بعد حجبها بقصد رفع سعرها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم مداهمة المخزن وألقي القبض عل المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر بداخله على كميات كبيرة من سلعتي السكر والدقيق الحر استخراج 72%، بدون أي مستندات تدل على مشروعية حيازتها، عبارة عن 2000 شيكارة سكر أبيض زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالى وزن 100 طن، و4000 شيكارة دقيق أبيض استخراج 72% زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالي وزن 200 طن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وكانت النيابة العامة بالإسكندرية، قد قررت التحفظ على 5 طن دقيق بلدي مدعم مخصصة للمخابز البلدية، ومحظور تداولها خارج منظومة الدعم، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة تجميع سلعة مدعمة بقصد الاتجار بها في السوق السوداء، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار يفيد بورود معلومات سرية بقيام  المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص، لتجميع كمية من الدقيق بلدى مُدعم مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداولها خارج منظومة الدعم.

وتم مداهمة المخزن وألقي القبض على المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر بحوزته على 5 طن دقيق بلدي مُدعم مخصص ربطًا على المخابز البلدية ومحظور تداولها خارج منظومة الدعم، قام بتجميعها للاتجار بها في السوق السوداء، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيقات.

بدون ترخيص مدير الإسكندرية بالاسكندرية سكر الدقيق بالاسواق

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

شاب يذبح آخر وسط الشارع بالإسماعيلية.. وشاهد عيان يكشف السبب

«حالة طوارئ».. أسباب دعوة الصين لمواطنيها بتخزين الطعام

السفير الفرنسى يتهم أستراليا بالخداع بشأن صفقة الغواصات

تجديد حبس 9 أشخاص كونوا تشكيلًا عصابيًا للنصب على المواطنين بالإسكندرية

التحفظ على 300 طن سكر ودقيق مدعم داخل مخزن بدون ترخيص بالإسكندرية

تجديد حبس عاطل لحيازته 120 طربة حشيش بقصد الاتجار بها فى الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الأستاذ عبدالغفار شكر

إيمان مرسى

الاستمرار أم الاستقالة.. عفوًا لا توجد حلول سحرية!

ماجد حبته

عين حمراء من الأرض الخضراء!

مؤمن المحمدي

شبح ماركس

د. القس صفوت البياضى

العنف والتصاقه بالدين

جلال حمام

الإنسان هو الإنسان.. في كل مكان

الحسين عبدالرازق

فتش عن الأفلام!

حسين دعسة

مئوية تأسيس الدولة الأردنية.. وانطلاقة "حكاية مكان"

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الدفاع الإسرائيلى يبحث مع نظيره الأمريكى مواجهة الطموح النووى لإيران

إسرائيل تعلن عن اكتشاف خندق أسلحة فى الجولان يعود إلى حرب 1967

"معطف الريح".. إسرائيل وألمانيا تنهيان تجارب على منظومة عسكرية