تجديد حبس 9 أشخاص كونوا تشكيلًا عصابيًا للنصب على المواطنين بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزة ثان بالإسكندرية، تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 9 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار زعيمهم، بعد اتهامهم بالنصب على المواطنين وانتحال صفة رجال شرطة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات.



وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه، يفيد بورود بلاغ من 3 أشخاص، بتوجههم إلى مسكن أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، والكائن بدائرة القسم، لتغيير مبلغ مالي عملات أجنبية إلى العملة الوطنية إلا أنهم فوجئوا بوجود 5 أشخاص داخل الشقة وأبلغوهم بأنهم رجال شرطة اصطحبوهم بسيارة ميكروباص للطريق الدولي بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، ولاذوا بالهرب وبحوزتهم المبلغ المالي المشار إليه.



تم تشكيل فريق بحث من ضباط الأمن العام بالإشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة 10 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية"، وأحدهم يحمل جنسية إحدى الدول.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين وألقي القبض عليهم عدا المتهم الذي يحمل جنسية إحدى الدول، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص فـي النصب على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة، وقيام المتهم الهارب بالاستيلاء على المبلغ المالي والسفر إلى دولته عقب إعطائهم جزء من متحصلات الواقعة، وأرشدوا عن جزء من متحصلات الواقعة والسيارة ميكروباص- سيارتان ملاكى "المستخدمين في ارتكاب الواقعة"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وفي واقعة أخرى، قررت نيابة مينا البصل بالاسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب علي المواطنين بزعم إلحاقه بوظيفة بإحدى الجهات الحكومية زاعمًا له علاقته الوطيدة ببعض المسئولين "خلافًا للحقيقة"، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.



وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بورود بلاغ من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل، بقيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي بزعم إلحاقه بوظيفة بإحدى الجهات الحكومية، زاعمًا له علاقته الوطيدة ببعض المسئولين "خلافًا للحقيقة".



وكشفت التحريات قيام المتهم، بممارسة نشاطًا إجراميًا فى النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقوة علاقاته ببعض المسئولين وقدرته على تعيينهم بوظائف في الجهات الحكومية المختلفة، وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء على مبلغ مالي من الشاكى زاعمًا مقدرته على تعيينه بإحدى الجهات الحكومية، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

وأضافت التحريات، أن المتهم المذكور محبوس حاليًا على ذمة إحدى القضايا، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيقات.