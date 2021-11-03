رئيس تنشيط السياحة: الدولة تعمل على تطوير البنية التحتية السياحية

شارك عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في الجلسة النقاشية التي أقيمت على هامش فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة World Travel Markt 2021" WTM".

وحضر الجلسة وزراء سياحة دول كل من كينيا وجامايكا والأردن، والدكتور طالب الرفاعي الرئيس الأسبق لمنظمة السياحة العالمية.

وتناولت الجلسة مناقشة موضوع الاستثمار السياحي ودور المستثمرين في تنمية المجتمعات المحلية التي يستثمرون بها.

وخلال الجلسة أشار القاضي إلى أن القطاع السياحي المصري دائما ما يثبت قدرته على التصدي بكل مرونة للأزمات التي يواجهها والتي كان آخرها أزمة جائحة فيروس كورونا التي يواجهها العالم أجمع، مشيرًا إلى أن السياحة الداخلية تعد أحد العوامل التي تساهم في دعم القطاع السياحي، هذا بالإضافة إلى ما يشهده القطاع السياحي من تعافي ملحوظ منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة إلي مصر في يوليو ٢٠٢٠.

وأضاف أن الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها مصر منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة إليها في يوليو ٢٠٢٠ أدت إلى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والعاملين بالقطاع وكذلك السائحين خلال زيارتهم للمقاصد السياحية المصرية المختلفة.

وفيما يتعلق بالاستثمار السياحي، أشار الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية للتنشيط السياحي إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير البنية التحتية السياحية من خلال إنشاء مدن سياحية جديدة وافتتاح فنادق ومنتجعات سياحية، وإنشاء شبكة من الطرق والكباري والمطارات والقطارات السريعة الجديدة لربط المحافظات السياحية بعضها ببعض وتسهيل عملية انتقال السائحين.

أشار إلى تشغيل خط طيران داخلي جديد بين مدينة شرم الشيخ والأقصر في إطار خلق منتج سياحي جديد ومتكامل يساهم في إثراء تجربة السائح خلال زيارته لمصر من خلال دمج منتج السياحة الشاطئية والترفيهية بمنتج السياحة الثقافية.

كما أشار إلى أن وزارة السياحة والآثار تتبني نهج وسياسة استثمارية جديدة للشراكة مع القطاع الخاص للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للزائرين بالمتاحف والمواقع الأثرية والعمل على تطويرها لتحسين تجربتهم وجعلها أكثر متعة وجاذبية، هذا بالإضافة إلى ما تقوم به الوزارة من عمليات ترميم للآثار والمواقع الأثرية.