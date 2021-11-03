سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 3-11-2021

يلقى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع، فى البنك المركزي والبنوك العامة والاستثمارية، اهتمامًا ومتابعة كبيرة، من كل المتعاملين في السوق المصرفية، ورجال الاقتصاد والأعمال، والمستثمرين، خاصة لارتباط سعر الدولار الأمريكى، بأسعار كثيرة من السلع والمنتجات المختلفة المقدمة للمواطنين والمستهلكين، سواء منتجات زراعية أو صناعية.



بالإضافة إلى ذلك، أظهرت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية، استقرار أسعار الصرف الأجنبي، خلال تعاملات الأربعاء، ومنها استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع، فى البنوك، رغم انخفاض السعر بمعدل قرش واحد، حيث بلغ السعر الرسمى 15٫70 جنيه مصرى.



سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنوك اليوم



فى السياق السابق ذاته، أظهرت الشاشات الخاصة بتداول العملات الاستقرار فى السعر، نتيجة توفير البنوك، الكميات اللازمة من الدولار لتغطية احتياجات المستثمرين وغيرهم، بجانب تدفقات العملة الصعبة من المصريين العاملين في الخارج، مما يساهم فى توفيرها للسوق المصرفية.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري



استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري



كذلك شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع خلال التعاملات.



سعر الدولار في بنك مصر



كما سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15.63 جنيه للشراء بينما سجل 15.73 جنيه للبيع.



سعر صرف الدولار في بنك القاهرة



وأيضا أظهر تداول العملات الأجنبية، استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15،75 جنيه للشراء بينما سجل 15،65 جنيه للبيع.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية



وكشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء وو15.74 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB



وكذلك بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع.



سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي



فى نفس الوقت فقد استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك عوده



كما شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات.





سعر صرف اليورو فى البنوك خلال تعاملات اليوم



فى النهاية، أظهرت الشاشات الإلكترونية في البنوك، منها البنك الأهلي المصرى، استقرار سعر صرف اليورو مقابل الجنيه عند مستوى 18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.



كما استقر سعر اليورو في بنك مصر عند مستوى 18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع خلال فترة التعاملات.