الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جامعة أمريكية تمنح جائزة التميز للخبير المصرى رفعت عبدالملك

الخبير المصري رفعت
الخبير المصري رفعت عبدالملك

منحت جامعة نورث كارولينا الأمريكية جائزة الإنجاز والتميز للدكتور رفعت عبدالملك الخبير الدولي في إنشاءات السدود ورئيس الجالية المصرية في شيكاغو تقديرًا لإنجازاته الأكاديمية والمهنية.
وقال الدكتور رفعت عبدالملك في تصريحات له، إنه بدأ مشواره العلمي منذ تخرجه في كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية التي يدين لها بالفضل عام 1963 بمرتبة الشرف وتعيينه معيدًا بها.
وأضاف أنه حصل على منحة لدراسة الماجستير والدكتوراه من جامعة نورث كارولينا، حيث قام بالتدريس فيها ثم في جامعة إلينوي لعدة سنوات، متابعًا أنه تخصص مهنيًا بعد ذلك في مجال السدود وشارك بخبراته في إنشاء عدد من أكبر السدود في العالم منها سد ضخم على نهر يانجتسي بالصين وسد إيتايبو بالبرازيل وسد جوري على نهر كاروني بفنزويلا.

وكرئيس للجالية المصرية في شيكاغو، قال إن هناك أنشطة ثقافية واجتماعية تعقدها الجالية مثل الندوات والحفلات واللقاءات الأسرية تأكيدًا للروابط بين المصريين ومتابعة لأحوال بلادهم التي يرتبطون بها وإن طالت سنوات الغربة.

من جانبه، أعرب السفير الدكتور سامح أبوالعينين قنصل مصر العام في شيكاغو عن سعادته بحصول الدكتور رفعت عبدالملك على الجائزة تقديرًا لإسهاماته، لافتًا إلى أن جامعة نورث كارولينا هي من كبرى الجامعات في المجال الإنشائي في العالم.

وأشار إلى أن هناك نماذج مشرفة من المصريين سواء في شيكاغو بولاية إلينوي أو في غيرها من ولايات الغرب الأوسط بالولايات المتحدة ممن لهم مساهمات كبيرة في مجالات علمية وأكاديمية ومهنية رفيعة.

وأكد أبوالعينين على حرص القنصلية المصرية في شيكاغو على متابعة هذه النماذج المصرية المتميزة وما تقدمه للعالم، مشيرًا إلى استعدادهم الدائم لتقديم علمهم وخبراتهم من أجل رفعة بلدهم والارتقاء به.

واشنطن رفعت عبد الملك خبير الإنشائي المصري الدولي جائزة التميز جامعة امريكية الولايات المتحدة

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