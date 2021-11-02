الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

عالم هندي يخترع كِلْية صناعية قابلة للزراعة لأول مرة

كِلْية صناعية قابلة
كِلْية صناعية قابلة للزراعة لأول مرة

قام  كادر دولي وهو أحد الأطباء الهنود والمهندسين الحيويين ورجال الأعمال الذين يعملون على إحداث ثورة في علاج الفشل الكلوي بتطوير أول كلية صناعية قابلة للزرع على الإطلاق في اختراع غير مسبوق يوفر نتائج فسيولوجية عالية للغاية لمرضى الكلى، وخلال هذا الاختراع تم الوعد بالابتعاد عن آلات غسيل الكلى بفضل هذا الجهاز الذي يمكن ضمان جودة حياة عالية لملايين المرضى، وفقا لموقع stracklive الهندي.

ووفقًا للخبراء سيساعد الجهاز أولئك الذين خضعوا للكلى المزروعة على التخلص من الأدوية المثبطة للمناعة مدى الحياة والتي تنطوي على مخاطر عالية من الآثار الجانبية، كما سيساعد مرضى الفشل الكلوي الذين يتعين عليهم الذهاب إلى العيادة كل أسبوع للحصول على مرشحات الدم  مما سيجعلهم يشعرون بالراحة من كل هذا.

مواصفات الكلي الصناعية المخترعة 

الكلى الاصطناعية الحائزة على جائزة مشروع الكلى هي جهاز بحجم الهاتف الذكي ومن المتوقع أن يحدث ثورة في علاج الفشل الكلوي ويمكن زراعته جراحيًا أيضا، وتتكون هذه الكلية الاصطناعية من جزأين أساسيين هما  مرشح الدم والمفاعل الحيوي، و يزيل مرشح الدم الفضلات وسموم الدم ، بينما يكرر المفاعل الحيوي وظائف الكلى مثل موازنة إلكتروليتات الدم.

طريقة عمل الكلي الإصطناعية الجديدة 
تحتوي كل كلية على شبكة من حوالي مليون وحدة ترشيح صغيرة تسمى النيفرون بحيث يمر الدم الذي يدخل النيفرون عبر الكبيبة، وتسمح الجدران الرقيقة للكبيبة بمرور النفايات والمياه والجزيئات الصغيرة الأخرى، بينما تمنع الجزيئات الأكبر مثل البروتينات وخلايا الدم. من هناك.

من ناحية أخرى، يتدفق السائل المصفى إلى الأنابيب الكلوية حيث يتم معايرة توازن المعادن والماء والملح والجلوكوز ويتم امتصاص الجزيئات اللازمة لوظائف الجسم في مجرى الدم.

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