الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحباط محاولة جلب 215 ألف قرص مخدر قبل تهريبها لداخل البلاد

أقراص مخدرة
أقراص مخدرة

أعلنت وزارة الداخلية، عن إحباط محاولة جلب 215 ألف قرص مخدر قبل تهريبها لداخل البلاد عبر ميناء نويبع البحري تقدر قيمتها المالية بحوالي 7.5 مليون جنيه.

قالت الداخلية في بيان اليوم الثلاثاء: «استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الإدارة العامة لأمن الموانئ اعتزام (أحد الأشخاص «يحمل جنسية إحدى الدول») ويعاونه آخر «مستخلص جمركى» يحمل ذات الجنسية)، متواجدان خارج البلاد جلب كمية كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر عبر ميناء نويبع البحرى مستخدماً شاحنة «براد» بدون علم قائدها، وإخفائها ضمن شحنة كبيرة من الفاكهة».

وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم تشكيل لجنة لتفتيش الشاحنة المشار إليها، وأسفرت أعمال اللجنة عن ضبط 215 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر «مخبأة أسفل حمولة الفاكهة، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات».

وتابعت: «تقدر القيمة المالية للعقاقير المخدرة المضبوطة بحوالى (7.500،000 سبعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية جلب قرص مخدر ميناء نويبع البحري المواد المخدرة مكافحة المخدرات

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