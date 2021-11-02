11 فيلمًا.. تفاصيل أفلام العروض العالمية والدولية الأولى فى الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة

كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن أسماء العروض العالمية والدولية الأولى التي سيقدمها ضمن فعاليات الدورة الـ 43، التي ستنطلق في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر المقبل، وصل عدد هذه الأفلام إلى 11 فيلمًا طويلاً مقسمًا ما بين 9 أفلام عرض عالمي أول، وفيلمين عرض دولي أول، كما يعرض المهرجان 22 فيلمًا قصيرًا عرضًا عالميًا أول سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا.

تنوعت الأفلام الطويلة الـ 11 ما بين الأفلام الروائية والوثائقية من مختلف الجنسيات والمدارس السينمائية، وهي مصنفة كالآتي: 4 أفلام ضمن المسابقة الدولية، و5 أفلام ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، وفيلم واحد ضمن العروض الخاصة، وآخر ضمن البانوراما الدولية، وفيما يلي قائمة بالأفلام المشار إليها.

فيلم غدوَة إخراج ظافر العابدين من تونس وهو عرض عالمي أول في قسم المسابقة الدولية تدور أحداث الفيلم حول "حبيب" الذي تتدهور حالته الصحية؛ إذ يؤثر ماضيه السياسي أثناء فترة حكم بن علي على حاضره، ذلك الأمر الذي يجمعه بنجله أحمد الذي أنجبه من زوجته السابقة، مما يؤدي إلى تبادل الأدوار بين الأب وابنه، فيجد أحمد نفسه مضطرًا للاعتناء بوالده والتأكد من سلامته، لكن الأوضاع تجعلهما في موقف لم يستعدا لمواجهته.

كما يعرض فيلم بنات عبدالرحمن إخراج زيد أبوحمدان من الأردن وهو عالمي أول في المسابقة الدولية وتدور أحداث الفيلم حول أربع شقيقات يعدن إلى منزل العائلة بعد سنوات من غيابهن وانعزالهن عن بعضهن البعض، وذلك لحل لغز الاختفاء المفاجئ لوالدهن، إلا أن رحلة البحث السرية تكشف لهن أسرارًا جديدة، وتطرح العديد من علامات الاستفهام، الفيلم من بطولة صبا مبارك، فرح بسيسو، مريم الباشا، حنان الحلو، وتأليف وإخراج زيد أبوحمدان، الذي عمل لفترة كمساعد مخرج ومراسل تليفزيوني في عدة برامج شهيرة، وذلك قبل أن يخرج 5 أفلام قصيرة حائزة على عدة جوائز دولية.

ويعرض فيلم سبع كلاب من إخراج رودريجو جيريرو من الأرجنتين وهو عالمي أول في قسم المسابقة الدولية وتتناول أحداث الفيلم قصة "إرنستو" الذي يعيش مع كلابه السبعة في شقة صغيرة، وسط محاولات منه للتغلب على مصاعب الحياة ومشاكله الصحية، فيما يحاول جيرانه دفعه للتخلص من كلابه التي تسبب لهم إزعاجًا كبيرًا، مما يضطره للبحث عن حل لهذه الأزمة.

والفيلم الرابع ضمن المسابقة الدولية هو بنات إخراج نانا نيول من دول ألمانيا، إيطاليا، اليونان وهو عرض دولي أول بقسم المسابقة الدولية وتدور أحداث الفيلم حول مارثا وبيتي، اللتين تعرفان بعضهما منذ عشرين عامًا، ولكن حينما تدرك مارثا أن والدها قد زيف أمنية موته فقط من أجل رؤية حب حياته مرة أخرى على بحيرة ماجوري، تحزن بيتي على زوج أمها إرنستو الذي توفى قبل سنوات. وما بدأ كرحلة ليوم واحد إلى سويسرا يتحول إلى رحلة برية عبر نصف أوروبا.

ويشارك ضمن مسابقة آفاق السينما العربية خارج المسابقة فيلم بلوغ إخراج هند الفهاد وبطولة جواهر العامري، نور الأمير، فاطمة البنوي، سارة مسفر وهو عرض عالمي أول مسابقة آفاق السينما العربية خارج المسابقة وأحداث الفيلم مقسمة إلى خمسة أفلام تتناول قصصًا نسائية تعكس صورة حقيقية للمرأة في المجتمع، حيث تناقش كل مخرجة موضوعًا اجتماعيًا مختلفًا، وتستخدم كل منهن أسلوبًا سينمائيًا خاصًا.

ويعرض أيضًا ضمن مسابقة آفاق السينما العربية فيلم لو انهارت الجدران إخراج حكيم بلعباس من المغرب وهو عالمي أول ضمن مسابقة آفاق السينما العربية وأحداث الفيلم تسرد قصة امرأة عجوز تجلس وسط دار عرض سينمائية شبه مهدمة، كمتفرج وحيد، تستغرق في عشرات الأفكار، والمشاعر، والصور المتحركة فوق شاشة الذاكرة.

كما يعرض فيلم من القاهرة للمخرجة هالة جلال في عرضه العالمي الأول ضمن مسابقة مسابقة آفاق السينما العربية وأحداث الفيلم توثق حياة هبة وآية الشابتين اللتين تعيشان وحدهما في القاهرة، حيث تتخذان قرارات صعبة وسط العديد من المخاوف، كما يعرض الفيلم الفلسطيني يوميات شارع جبرائيل إخراج رشيد مشهراوى، ويضمن نفس المسابقة في عرضه الأول وتتناول أحداث الفيلم فترة الحظر في باريس بسبب جائحة كورونا، حيث تتدفق الذاكرة القادمة من فلسطين وتندمج مع اليوميات التي يعيشها المخرج رشيد مشهراوي في معزله.

ويعرض الفيلم التونسي قدحة للمخرج أنيس الأسود في عرضه العالمي أول ضمن مسابقة آفاق السينما العربية وخلال الفيلم يتعرض الطفل قدحة إلى حادث مرور يدخل على إثره للمستشفى، وتتلقى والدته مساعدة إحدى الأسر التي تغطي مصاريف المستشفى وتوفر لعائلة قدحة المعوزة مسكنًا، لكن سرعان ما يعرف الطفل سر تغير مستوى عيش عائلته فتنقلب حياته رأسًا على عقب.



أما في قسم البانوراما الدولية يعرض فيلم قطيع من الخراف للمخرج ديمتريس كانيلوبولوس وهو إنتاج اليونان، ألبانيا، صربيا وتدور الأحداث حول "ثاناسيس" الذي لا يستطيع سداد دينه لـ "ستيليوس"، وعندما يكتشف أن "أبوستوليس" في نفس الموقف، يطلب منه الانضمام إليه من أجل عقد صفقة أفضل مع ستيليوس. وبينما يحاول إشراك المزيد من اللاعبين في اللعبة، يصل اثنان من رجال العصابات إلى المدينة للضغط على المدينين.

وفي قسم العروض الخاصة يعرض فيلم تمساح النيل إخراج نبيل الشاذلي من مصر في عرضه العالمي الأول، والفيلم يتابع عدة مراحل في حياة السباح المصري العالمي عبداللطيف أبوهيف، على المستويين الرياضي والإنساني.



يشار إلى أن مهرجان القاهرة السينمائي، كان قد أعلن مؤخرًا، عن اختيار المخرج الصربي إمير كوستوريتسا، رئيسًا للجنة تحكيم المسابقة الدولية للدورة الـ 43، وهو أحد أبرز المخرجين العالميين، الذين حازت أعمالهم على جوائز هامة من كبرى المهرجانات الدولية.

كما سبق أن أعلن المهرجان أيضًا عن منح النجم كريم عبدالعزيز، جائزة فاتن حمامة للتميز، ضمن فعاليات الدورة المقبلة، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة.

يذكر أن الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقام في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقًا لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظامًا، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).