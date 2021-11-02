الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«ريشة للنشر» تكشف موعد إطلاق صالونها الثقافي

ريشة للنشر
ريشة للنشر

أعلنت دار ريشة للنشر والتوزيع عن إطلاق صالون ريشة الثقافي، على أن يُقام الصالون في موعد شهري ثابت، 7 مساء الأحد الأول من كل شهر، في مقر مكتبة البلد بشارع محمد محمود أمام الجامعة الأمريكية.

ومن المقرر أن يشهد الصالون الأول 7 مساء في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأحد المقبل 7 نوفمبر، حضور المخرج السينمائي الكبير داوود عبد السيد احتفالا بعيد ميلاده المنتظر في 23 نوفمبر، ومناقشة كتاب "داوود عبد السيد.. سيرة سينمائية" الصادر مؤخرًا عن دار ريشة للنشر والتوزيع، مع مؤلف الكتاب الناقد محمود عبد الشكور، ويناقشه الكاتب الصحفي وائل لطفي، رئيس تحرير جريدة الدستور، ويدير الصالون الناشر حسين عثمان، مؤسس دار ريشة للنشر والتوزيع.

هذا وتمنح دار ريشة للنشر والتوزيع، خصمًا خاصًا 20% على كافة إصداراتها من خلال مكتبة البلد، وذلك على مدار يوم انعقاد الصالون شهريًا، اعتبارًا من الصالون الأول المنتظر الأحد المقبل، كما يُبَث الصالون على الهواء مباشرة، على صفحة دار ريشة للنشر والتوزيع، على شبكة التواصل الاجتماعي "الفيسبوك".

يتناول "داوود عبد السيد.. سيرة سينمائية" في 300 صفحة مفاتيح هذا العالم وأسئلته، والأفكار المحورية التي يعبر عنها، وملامح مشروع داوود السينمائي كما ظهرت في أفلامه، مع تحليل تفصيلي وشامل لكل أعماله، تسجيلية وروائية، وملف كامل بصور نادرة عن كواليس تصوير هذه الأفلام.

محور الرؤية، والكتاب أيضا، في فكرة تحطيم أغلال الإنسان، سواء تلك التي تفرضها عليه ظروفه وبيئته، أو تلك التي يفرضها هو على نفسه، وفي تيمات العجز والقدرة، والمراقبة والتورط، التي تقدم هذه الأفلام تنويعات مدهشة حولها.

داوود عبد السيد (23 نوفمبر 1946 -)، مخرج مصري، بدأ حياته العملية بالعمل مساعد مخرج في بعض الأفلام، أهمها "الأرض" ليوسف شاهين، "الرجل الذي فقد ظله" لكمال الشيخ، "أوهام الحب" لممدوح شكري، من أفلامه السينمائية "الصعاليك" (1985)، "البحث عن سيد مرزوق" (1991)، "الكيت كات" (1991)، "أرض الأحلام" (1993)، "أرض الخوف" (2000)، "مواطن ومخبر وحرامي" (2001)، "رسائل البحر" (2010)، و "قدرات غير عادية" (2014).

دار ريشة للنشر والتوزيع ريشة للنشر صالون ريشة الثقافي مكتبة البلد الجامعة الأمريكية داوود عبد السيد الناقد محمود عبد الشكور داوود عبد السيد سيرة سينمائية الكاتب الصحفي وائل لطفي الناشر حسين عثمان

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