العراق: بدء المرحلة الأولى من أعمال إزالة الألغام بمعاونة الجيش جنوبى البلاد

أعلنت وزارة البيئة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن البدء في المرحلة الأولى من أعمال إزالة الألغام في منطقة الفرات الأوسط، والتي تضم محافظات: (النجف، كربلاء، الديوانية، بابل، المثنى)، جنوبي البلاد.

وقال مدير عام دائرة شئون الألغام بالوزارة ظافر محمود، في بيان، إن "المرحلة الأولى من تنفيذ أعمال إزالة الألغام تتم بالتنسيق مع دائرة الإسناد الهندسي في وزارة الدفاع العراقية، وذلك على غرار الأعمال المماثلة والتي نفذت في المناطق المحررة من براثن تنظيم داعش الإرهابي".



وأوضح المسئول العراقي أن "العمليات بدأت في المنصورية بقضاء المحاويل في محافظة بابل والتي تعد من المناطق الخطرة".