الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

انطلاق برنامج «كلام في السياسة» مع الطاهري.. الجمعة

برنامج كلام في السياسة
برنامج كلام في السياسة

أعلن أحمد الطاهري نائب رئيس  قناة Extra News، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تقديمه برنامجا جديدا بعنوان "كلام في السياسة" اعتبارا من الجمعة المقبل، وذلك في تمام العاشرة مساء.

يأتي برنامج كلام في السياسة في إطار الدورة البرامجية الجديدة لقناة Extra News، موضحا أنه يأمل أن يكون البرنامج أكبر منصة حوارية تتسع لجميع الآراء والأفكار (اتكلم.. عبر.. عارض.. استفهم.. الجمهورية الجديدة تتسع للجميع) معلنا انتهاء برنامج "60 دقيقة".

وكان الإعلامى أحمد الطاهرى مقدم برنامج “60 دقيقة ”على شاشة قناة "إكسترا نيوز" والذى يذاع بشكل أسبوعي يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع قد قدم عدد من الحلقات الهامة منها  حلقة خاصة من داخل العاصمة الإدارية الجديدة لتوضيح حجم الإنجازات التي تم تنفيذها داخل العاصمة الإدارية.

وتحدث البرنامج عن أحفاد البنائين العظام الذين يسيطرون تاريخا جديدا من المجد، حجم الإنشاءات في العاصمة الإدارية الجديدة.

كما حل سفير تونس لدى مصر محمد بن يوسف ضيفا على برنامج "60 دقيقة" للكاتب الصحفى أحمد الطاهري رئيس تحرير مجلة "روزا اليوسف".

وكشف سفير تونس لدى القاهرة خلال الحوار الذى انفرد به البرنامج الذى يذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، عن ماذا حدث ويحدث فى تونس بعد 25 يوليو؟، واعلن السفير خلال الحوار من قلب القاهرة بأن (مصر هي النموذج).

ويقدم الكاتب الصحفى أحمد الطاهري، رئيس تحرير "روز اليوسف"، حلقات برنامجه "60 دقيقة"، على قناة إكسترا نيوز، يومى الخميس الجمعة، من كل أسبوع فى تمام الساعة 8 مساء.

يذكر أيضًا أن أحمد الطاهري يشغل منصب رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، كما عمل مستشارًا لمؤسسة دي ميديا الإعلامية، وأسس وتولى رئاسة تحرير مركز النادي الدولي لدراسات السياسة الخارجية، وعمل أيضًا كرئيس لتحرير "جورنال مصر" ومديرًا لمكتب "الوطن" لدى واشنطن.

كما أنه أيضًا عمل كزميل زائر لعدد من مراكز الأبحاث الأمريكية ومثل مصر في برنامج الزائر الدولي للقيادة بالولايات المتحدة، وأيضًا محرر دبلوماسي لعدد من الصحف المصرية والعربية، بالإضافة إلى عمله كمذيع في راديو 9090.

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