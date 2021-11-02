جمع 5 ملايين جنيه.. ضبط صائغ بتهمة النصب على المواطنين بسوهاج

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من القبض على صائغ- صاحب محل ذهب- لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على 5 ملايين جنيه من أهالي محافظة سوهاج.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من عدد من المواطنين بمحافظة سوهاج ، بقيام صاحب محل مصوغات ذهبية ، مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بمحافظة سوهاج بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى استثمار أموالهم ، من خلال تلقى مبالغ مالية منهم، والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المصوغات الذهبية من خلال المحل الخاص به مقابل أرباح مالية بالمخالفة للقانون.

وتمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة 5 مليون وربع جنيه مقابل حصولهم على أرباح ، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه؛ تم اتخاذ الإجراءات القانونية.