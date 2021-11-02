الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

5 حفلات فى 3 محافظات بمهرجان الموسيقى العربية الـ30

مهرجان الموسيقى العربية
مهرجان الموسيقى العربية

تستمر فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ30، حيث يقام مساء الخميس 4 نوفمبر 5 حفلات بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

ففى الثامنة مساء على مسرح النافورة يقدم النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر حفلا يتضمن نخبة مختارة من أشهر أعماله الخاصة التى قدمها خلال مسيرته الفنية، يسبقه فاصلا لنجوم الأوبرا نهى حافظ، رحاب عمر ووليد حيدر ويضم مختارات من أهم مؤلفات الطرب.

وعلى المسرح الخارجى بالأوبرا وفى السابعة مساء يقدم مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد حفلا لطلاب فصل القانون تدريب الدكتور صابر عبد الستار يضم مجموعة من الارتجالات والألحان الشرقية الشهيرة.

وفى الثامنة مساء على مسرح معهد الموسيقى العربية تقدم فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي ومشاركة المطرب الكبير أحمد إبراهيم باقة من أعمال الطرب، يسبقه فاصلا لنجوم الفرقة رضوي سعيد، أنغام مصطفى، محمد شوقي، أحمد صبري، عاطف عبدالحميد ومازن دراز.

وتمتد الفعاليات إلى مدينة الثغر ففى الثامنة مساء على مسرح مكتبة الإسكندرية تقدم النجمة عفاف راضي بمصاحبة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار حفلا يسبقها فاصلا للمطربين شروق شريف، ياسر سعيد، مصطفي سعد وهبة إسماعيل.

وبالتزامن يشهد مسرح أوبرا دمنهور حفلا لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات ومشاركة الفنان أحمد سعد، ويسبقه فاصلا يضم مختارات من المؤلفات الروحانية أداء تامر نجاح، حاتم زايد، أحمد حسن وسماح عباس.

وتستمر فعاليات المؤتمر العلمى المصاحب حيث يعقد على المسرح الصغير فى العاشرة صباحا جلسة تتناول تجارب استخدام الآلات الغربية في الإبداع الموسيقي العربي ،مالها وما عليها "رؤية نقدية" بحضور الدكتورة حنان أبو المجد (مصر) مقررا ومشاركة الباحثين الدكتور عصام الجودر (البحرين)، الدكتور قاسم الباجي (تونس)، الدكتور ميشال الشمالي (لبنان)، الدكتورة داليا حسين فهمي (مصر) والدكتور نجاة ظاهر حبيب الزيد (الكويت).

وتستأنف الجلسة فى الثانية عشرة والنصف ظهرا وتناقش دور الآلات الشعبية في الإبداع الموسيقي العربي بحضور الدكتور محمد آدم سليمان (السودان) مقررا ومشاركة الدكتور محمد غوانمة (الأردن)، الدكتور أنور الجعيم (تونس)، الدكتور وليد الحداد (الكويت)، حسين عبد العباس(العراق) و الدكتور بلال الشيخ (مصر).

وتتواصل تصفيات مسابقة الدكتورة رتيبة الحفنى للموسيقى والغناء من الرابعة حتى السابعة مساء بالمسرح الصغير.

مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية الـ30 مسرح النافورة مهرجان الموسيقى العربية المسرح الخارجى بالأوبرا مركز تنمية المواهب النجم مدحت صالح

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