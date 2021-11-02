الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط تاجر عملة وسلاح وبحوزته 4 «طبنجات» بالجيزة

ضبط تاجر عملة
ضبط تاجر عملة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، من القبض على أحد الأشخاص “تاجر عملة وسلاح” لاتهامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والأسلحة النارية بمنطقة الطالبية محافظة الجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذًا من مسكنه مكانًا لمزاولة نشاطه المؤثم بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمحل سكنه، وبحوزته “4 طبنجات، 5خزينة، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، جراب طبنجة”.

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليها، وحيازته المضبوطات بقصد ترويجها على راغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

 

مديرية أمن الجيزة الاتجار غير المشروع النقد الأجنبي منطقة الطالبية القبض

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وائل لطفي

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