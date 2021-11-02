حجز عاطل لاتهامه بتصوير حركة السيدات داخل الأسواق بالشروق

أمرت نيابة الشروق وبدر بحجز عاطل لمدة 24 ساعة لحين وصول التحريات الأمنية؛ وذلك لاتهامه بتصوير حركة السيدات أثناء شرائهن أغراض منازلهن من السوق التجاري بمدينة الشروق، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم .

وقالت الشاكية أمام جهات التحقيق إنها لاحظت قيام المتهم بتصويرها أثناء تجولها داخل السوق لشراء متطلباتها، وعلى الفور قامت بالاتصال بزوجها وقام بالامساك به وسحب الهاتف المحمول منه وتفاجئوا بتصويره للعديد من السيدات داخل الأسواق وتصوير أجسادهن ،وتم تسليمه لقسم الشرطة بالشروق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.