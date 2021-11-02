الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حيلة غريبة لسرقة كابلات التليفونات في مدينة نصر.. «إحنا بتوع الاتصالات»

سرقة كابلات التليفونات
سرقة كابلات التليفونات

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس 5 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة كابلات التليفونات باستخدام موتور سحب مثبت على سيارة نقل.

كان قد نجحت الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة في القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة كابلات التليفونات الأرضية بأسلوب السحب والحفر فى مدينة نصر.

وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (5 أشخاص – لاثنين منهم معلومات جنائية) حال قيامهم بوضع مجموعة من الأقماع البلاستيكية وإجراء بعض أعمال الحفر بأحد الشوارع بدائرة القسم، وقيامهم بسحب كابل تليفونات ارضى باستخدام موتور سحب مثبت على سيارة نقل.

وبسؤالهم عن سبب تواجدهم بمحل الضبط ادعوا بأنهم تابعين لإحدى شركات الاتصالات ومسند لهم أعمال تغيير الكابلات، وتقدم أحدهم بكارنيه باسمه منسوب صدوره لذات الجهة، وآخر منسوب صدوره لإحدى الجهات النقابية "بفحصهما تبين أنهما (مزورين)".

وعثر بحوزتهم على سيارة - كابل تليفونات أرضى بطول حوالى 100 متر - 6 أقماع بلاستيكية - موتور سحب – الأدوات المستخدمة فى الحفر - هاتف محمول.

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة الكابل المضبوط بحوزتهم – بأسلوب السحب والحفر- باستخدام الأدوات والسيارة المضبوطين بحوزتهم بقصد التصرف فيه بالبيع لدى عميلهم "سيئ النية" ، وأقروا بأن السيارة خاصة بأحدهم، وحيازتهم للأقماع البلاستيكية بقصد إيهام المارة بأنهم عمال للحيلولة دون ضبطهم.

كما أقر أحدهم بحيازته للكارنيهات "المزورة" بقصد انتحال صفة مهندس بالجهة المشار إليها، وبالكشف الفنى عن اللوحات المعدنية المثبتة على السيارة تبين أنها خاصة بسيارة أخرى "منتهية التراخيص".

كما تبين أن السيارة المضبوطة مقيدة بإسم (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة)، استدعاء (مدير الأعطال بالشركة المشار إليها) تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة مدينة نصر سرقة كابلات التليفونات حبس 5 أشخاص موتور سحب سيارة نقل

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وائل لطفي

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