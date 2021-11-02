الكشف عن سبب حادث غواصة «كونيتيكت» الأمريكية فى بحر الصين الجنوبى

كشف الموقع الإخباري لمعهد القوات البحرية الأمريكية عن نتائج التحقيق في حادث اصطدام غواصة "كونيتيكت" النووية الأمريكية بجسم مجهول في بحر الصين الجنوبي في أوائل أكتوبر الماضي.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الأسطول السابع الأمريكي هايلي سيمز، إن التحقيق استنتج بأن الغواصة اصطدمت بجبل تحت المياه لم يكن محددا في الخرائط.

واختتم التحقيق الأسبوع الماضي. ومن المقرر أن يدرس نتائجه قائد الأسطول السابع الأمريكي، الأميرال كارل توماس، الذي سيحدد ما إذا ستتخذ أي إجراءات إضافية بشأن الحادث.

وأشارت المتحدثة إلى أن الإجراءات قد تشمل محاسبة المسؤولين عن الحادث.



جدير بالذكر أن غواصة "كونيتيكت" الأمريكية اصطدمت في 2 أكتوبر الماضي بجسم مجهول في بحر الصين الجنوبي، مما تسبب بتضررها وأثار مخاوف بشأن تسرب محتمل للوقود النووي. وعلى إثر الحادث اتهمت الصين الولايات المتحدة بإخفاء المعلومات عما حدث.

وكانت التقارير الأولية ترجح اصطدامها بغواصة صينية أو بجسم سفينة غرقت في المنطقة في وقت سابق.

وعلى صعيد آخر، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، تسجيل 92 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد ارتفاعًا من 71 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة -في بيان أن 59 من الإصابات الجديدة محلية ارتفاعًا من 48 إصابة قبل يوم.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 24 ارتفاعًا من 23 قبل يوم، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 97243، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.