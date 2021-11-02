الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حل أزمة توقف حركة القطارات بين لندن وجلاسكو مع استمرار تأجيل الرحلات

حركة القطارات بين
حركة القطارات بين لندن وجلاسكو

رغم حل أزمة توقف حركة القطارات بين العاصمة البريطانية لندن ومدينة جلاسكو بأسكتلندا إلا أن هناك بعض المعاناة من التأخير في مواعيد القطارات، اليوم الإثنين، بعد أن تسبب سقوط شجرة كبيرة، أمس، في اضطرابات خاصة للمسافرين إلى جلاسكو لحضور مؤتمر تغير المناخ.


وذكرت شركة شبكة قطارات بريطانيا في بيان - نقلته صحيفة "إيفنينج ستاندرد" البريطانية - أن القطارات عادت لحركتها المعتادة منذ صباح اليوم من وإلى محطة يوستن بعد أن عمل المهندسون طوال الليل لإصلاح أسلاك الكهرباء التي دمرها سقوط الشجرة بفعل الرياح القوية.


وأضاف البيان أنه "مازال هناك بعض التأخيرات المتبقية بينما نستمر في محاولة استئناف جدول الرحلات المعتاد".

 

وعلى صعيد آخر، قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، إن المملكة المتحدة البريطانية أمهلت فرنسا 48 ساعة للتراجع عن تهديداتها في الخلاف المتعلق بحقوق الصيد. 

 

وأوضحت تروس، وفق وكالة “رويترز” الإخبارية، أن بريطانيا طالبت، فرنسا بالتراجع عن تهديداتها في الخلاف المتعلق بحقوق الصيد خلال 48 ساعة، وإلا فسوف تواجه إجراءً قانونياً بموجب الاتفاق الذي أبرم لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

 

وأضافت تروس: «لقد وجه الفرنسيون تهديدات غير معقولة تماماً منها تهديدات لجزر القنال ولصناعة صيد الأسماك الخاصة بنا وعليهم أن يسحبوا تلك التهديدات وإلا فسوف نستخدم الآليات بموجب اتفاقنا التجاري مع الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراء»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

 

وتابعت: «لم يكن تصرف الفرنسيين منصفاً، ليس ضمن شروط اتفاق التجارة، وإذا تصرف شخص ما على نحو غير عادل في اتفاق تجاري فيحق لك اتخاذ إجراء ضده والسعي إلى بعض الإجراءات التعويضية،وهذا ما سنفعله إذا لم يتراجع الفرنسيون».

 

وووفقاً لتقارير اعلامية خلال الفترة الماضية، كان قدهدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأحد، باتخاذ خطوات ضد بريطانيا إذا استمرت في «عدم احترامها» لاتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست».

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