رئيس الوزراء الكندي يعلن إجراءات مناخية معززة لخفض التلوث

أعلن رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، الاثنين، خطط كندا المعززة لدعم التخلص التدريجي العالمي من الفحم الحراري، ومساعدة الدول النامية على الانتقال إلى بدائل الوقود النظيف في أسرع وقت ممكن، وتقليل التلوث في قطاع النفط والغاز.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الكندي أنه منذ توقيع اتفاقية باريس التاريخية في عام 2015، اتخذت حكومة كندا إجراءات مهمة للتصدي لتغير المناخ.

وأوضح البيان أن إنهاء انبعاثات طاقة الفحم يعد إحدى أهم الخطوات التي يجب على العالم اتخاذها في مكافحة تغير المناخ، ولهذا السبب أعلن رئيس الوزراء اليوم أن كندا تعمل على إنهاء صادرات الفحم الحراري في موعد أقصاه عام 2030.

كما أعلن ترودو تخصيص ما يصل إلى مليار دولار لصناديق الاستثمار في المناخ، لمساعدة الدول النامية على التحول من الفحم.

إضافة إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء الكندي تخصيص تمويل 25 مليون دولار لبرنامج المساعدة في إدارة قطاع الطاقة، وهو شراكة مع البنك الدولي، وسيُساعد ذلك في تطوير وتنفيذ بدائل للطاقة النظيفة، ودعم الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل في الانتقال إلى اقتصاد أنظف.