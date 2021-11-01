الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء الكندي يعلن إجراءات مناخية معززة لخفض التلوث

جستن ترودو
جستن ترودو

أعلن رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، الاثنين، خطط كندا المعززة لدعم التخلص التدريجي العالمي من الفحم الحراري، ومساعدة الدول النامية على الانتقال إلى بدائل الوقود النظيف في أسرع وقت ممكن، وتقليل التلوث في قطاع النفط والغاز.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الكندي أنه منذ توقيع اتفاقية باريس التاريخية في عام 2015، اتخذت حكومة كندا إجراءات مهمة للتصدي لتغير المناخ.

وأوضح البيان أن إنهاء انبعاثات طاقة الفحم يعد إحدى أهم الخطوات التي يجب على العالم اتخاذها في مكافحة تغير المناخ، ولهذا السبب أعلن رئيس الوزراء اليوم أن كندا تعمل على إنهاء صادرات الفحم الحراري في موعد أقصاه عام 2030.
كما أعلن ترودو تخصيص ما يصل إلى مليار دولار لصناديق الاستثمار في المناخ، لمساعدة الدول النامية على التحول من الفحم.

إضافة إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء الكندي تخصيص تمويل 25 مليون دولار لبرنامج المساعدة في إدارة قطاع الطاقة، وهو شراكة مع البنك الدولي، وسيُساعد ذلك في تطوير وتنفيذ بدائل للطاقة النظيفة، ودعم الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل في الانتقال إلى اقتصاد أنظف.

أوتاوا التغير المناخي التلوث كندا ترودو

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيان حالة

الأكثر قراءة

شاب يذبح آخر وسط الشارع بالإسماعيلية.. وشاهد عيان يكشف السبب

أمن كفر الشيخ يكشف تفاصيل ذبح طالب ثانوي على يد 3 من زملائه

شاب يذبح آخر ويتجول برأسه فى الشارع بالإسماعيلية (صور)

القبض على «قاتل الإسماعيلية» المتجول برأس المجني عليه في الشارع

مراسل «الدستور» يكشف تفاصيل جديدة فى جريمة ذبح مواطن بالإسماعيلية

«الخارجية الفلسطينية»: اعتذار بريطانيا عن بلفور جزء من مسؤوليتها عن ظلمها التاريخى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زيزيت سالم

كلٌ يذهب إلى معشوقه

حسام علوان

إعادة قراءة لجرائد قديمة

منى رجب

فصول مصر

أحمد سعد زايد

هل الإسلام السياسى مؤامرة؟

ماجد حبته

قمة إنقاذ الكوكب

لواء. محسن الفحام

الأمن القومى وإلغاء قانون الطوارئ

بسنت حسن

ينتهى الغلاء عندما تتحجب النساء

حسين دعسة

حروب «بلاك شادو» الإيرانية و«سايبرسيرف» الإسرائيلية

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

"بينيت" فى جلاسكو : التاريخ سيحكم على أفعالنا تجاه تهديدات المناخ

"ثلاثة أهداف".. لماذا تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تقوية الاقتصاد الفلسطيني؟

حكاية آخر يهودية فى أفغانستان: تزوجت مسلماً وهربت إلى ألبانيا