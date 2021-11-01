الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارت تستضيف أكبر بطولات العالم في البولينج خلال نوفمبر

الإمارت تستضيف أكبر
الإمارت تستضيف أكبر بطولات العالم في البولينج

تستضيف الإمارات خلال الفترة من 6 إلى 26 نوفمبر الجاري، أكبر بطولات العالم في البولينج بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات للبولينج والاتحاد الدولي للبولينج.
وأعلن أمين عام مجلس دبي الرياضي - في تصريح اليوم الاثنين، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية - أن الحدث يتضمن ثلاث فئات تمثل كل منها بطولة عالم، الأولى هي السوبر العالمية للبولينغ للرجال والسيدات، والثانية بطولة العالم للبولينغ لأصحاب الهمم فئة الكراسي المتحركة، والثالثة بطولة العالم للأساتذة للبولينغ للفئات العمرية من 55 إلى 65 عامًا.
وأعرب عن سعادته باستضافة دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص لبطولة العالم للبولينج، هذا الحدث أكثر من بطولة واحدة ويمكن القول إنها ثلاث بطولات مجتمعة حيث ستكون هناك بطولة العالم إلى جانب بطولة الماستر العالمية وبطولة العالم لأصحاب الهمم.
وأكد حرص مجلس دبي الرياضي على توفير كافة سبل النجاح لهذه البطولة وكافة البطولات الدولية الكبرى التي تنظم في دبي، وتكتسب هذه المنافسات تميزًا كبيرًا خاصة مع تنظيمها بالتزامن مع إكسبو 2020 الذي يجمع العالم في دبي تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل".
من جهته، قال رئيس اتحاد الإمارات للبولينغ محمد القبيسي، "نفتخر باستضافة دولة الإمارات لبطولة العالم للبولينج في دبي هذا العام الذي يعد عامًا استثنائيًا لدولة الإمارات في ظل احتفالاتها باليوبيل الذهبي للاتحاد وتزامنًا مع إقامة إكسبو دبي 2020".
وأشار إلى أن البطولة تضم ثلاث فئات مختلفة هي بطولة السوبر العالمية للبولينغ للرجال والسيدات التي تقام خلال الفترة من 6 إلى 15 نوفمبر الجاري، وبطولة العام للبولينغ لأصحاب الهمم فئة الكراسي المتحركة التي تقام خلال الفترة من 12 إلى 16 نوفمبر، وبطولة العام للأساتذة للبولينغ للفئات العمرية من 55 إلى 65 والتي تقام خلال الفترة من 18 إلى 26 نوفمبر.
ويشارك في البطولات الثلاثة 512 لاعبًا من مختلف الجنسيات والأعمار من بينهم 247 لاعبًا ولاعبة في بطولة العالم للرجال والسيدات من 46 دولة من مختلف قارات العالم، و48 لاعبًا من أصحاب الهمم في بطولة البارا بولينغ.

ابوظبى البولينج بطولات العالم في البولينج الإمارت

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