بعد اعتذاره عن الحضور.. برلمانيون يفتحون النار على أحمد مجاهد

هاجم عدد من أعضاء مجلس النواب، رئيس اللجنة المسؤولة عن إدارة اتحاد الكرة المصرية، المهندس أحمد مجاهد.

وتعددت الاتهامات بين «الفساد وإهدار المال العام والاستقواء بالخارج والتعالي على البرلمان» بعد أن اعتذر عن عدم حضور جلسة مناقشة 27 طلب إحاطة حول الفساد المالي والإداري في اتحاد الكرة، بحجة أن «الفيفا» دعته إلى اجتماع.

ووصف النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، القائمين على إدارة منظومة كرة القدم في مصر بـ«العصابة المفترية»، وتساءل قائلا: «مين أحمد مجاهد ده؟».

وأضاف الحسيني: «مجاهد لم يحترم القانون وأكبر مثال على ذلك هو ما حدث مع لاعب الزمالك شيكابالا، الذي حصل على حكم من مركز التسوية والتحكيم بإلغاء العقوبة إلا إن مجاهد رفض تنفيذ الحكم».

وقال النائب أسامة الأشموني: «الوزير وهو المسئول الأول عن الرياضة في مصر استجاب للبرلمان وحضر الاجتماع في الوقت الذي اعتذر فيه مجاهد بحجة أنه في اجتماع مع الفيفا».

وطالب «الأشموني» برد رسمي مكتوب على جميع الاتهامات المالية والإدارية التي جاءت في طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، وإحالة الأوراق والمستندات بالكامل إلى النيابة العامة.