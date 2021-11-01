الإثنين 01 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تنفيذ 58 نشاطًا توعويًا لتلاميذ 15 مدرسة في الفيوم

القابضة لمياه الشرب
القابضة لمياه الشرب

قال محمد عبد الجليل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، إن إدارة التوعية والإعلام بالشركة، نفذت سلسلة من الأنشطة والفعاليات التوعوية المتنوعة، بالتعاون والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم داخل 15 مدرسة بهدف ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مصادر المياه من التلوث وتعزيز مفهوم الترشيد لدى التلاميذ.

أضاف عبدالجليل أن تنفيذ الأنشطة داخل المدارس يأتي فى ظل اهتمام القيادة السياسية بأهمية نقطة المياه وضرورة الحفاظ والحرص عليها من الإهدار، بجانب توجيهات وتعليمات الشركة القابضة بنشر التوعية المائية لدى تلاميذ المدارس من أجل إكسابهم سلوكيات ومهارات إيجابية من خلال التنوع والتحديث للأنشطة التوعوية البالغ عددها 58 نشاطًا ما بين ندوات ولقاءات وورش تلوين ورسم ومسابقات وقصص سلمى وفقرات طابور الصباح تم تنفيذها بمدارس إدارة شرق وغرب واطسا.

أشار إلى أن إدارة التوعية والإعلام تعمل من خلال خطط معدة سلفًا من أجل نشر الوعى المائى وتعزيز مفهوم الترشيد لدى التلاميذ بجانب التعريف بمبادرة حياة كريمة داخل ١٥٠ مدرسة ابتدائية داخل 4 إدارات تعليمية مختلفة هى إدارة شرق وغرب واطسا ويوسف الصديق ويتم استهداف نحو ١٥٠ ألف طالب بالمرحلة الابتدائية بحكم أنهم أكثر فئة لديها استعداد لتلقى أي معلومة أو تبني سلوك إيجابي يخص قضية المياه.

شركة مياه الشرب الفيوم توعية أنشطة حياة كريمه

رئيس التحرير

وائل لطفي

طه الذى رأى

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