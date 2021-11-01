الإثنين 01 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بحضور بهجت قمر وتوما..

«أيمن حلمي» يتوج بلقب «ميوزيك ستار»

الموزع الموسيقي توما،
الموزع الموسيقي توما، والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر،

أعلنت شركة «النيل» للإنتاج الإذاعي، الفائز بمسابقة «ميوزيك ستار»، والتي انطلقت خلال الفترة الماضية بمشاركة 24 متسابقًا، ليتوج في النهاية المتسابق «أيمن حلمي»، بعد منافسة قوية مع باقي المتسابقين في التصفيات النهائية.

IMG-20211101-WA0011
الموزع الموسيقي توما، والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر،  

ووصل لنهائي مسابقة «ميوزيك ستار» 10 متسابقين، ودخلوا مرحلة التصفيات فيما بينهم، حيث تم تقييمهم أمام لجنة التحكيم المكونة من الموزع الموسيقي توما، والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، وياسر خليل مدير «نجوم ريكوردز».

IMG-20211101-WA0010
الموزع الموسيقي توما، والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر،  

ونجح في الوصول للتصفيات قبل النهائية كل من، أحمد شوقي، وآية المصري، وأيمن حلمي، ودعاء سمير، وإيهاب صفوت، إسلام حسين، وجان نسيم، وكريم ضرغام، ورانيا فؤاد، وسلمي سيد.

ومع اشتعال المنافسة، وصل للتصفية النهائية 3 متسابقين وهم؛ آيه المصري، كريم ضرغام، وأيمن حلمي، لتستقر لجنة التحكيم في النهاية على فوز أيمن حلمي، بلقب «ميوزيك ستار».

IMG-20211101-WA0012
الموزع الموسيقي توما، والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر،  

وقدم المتسابقون على مدار منافسات المسابقة، عدة أغاني ونُشرت فيديوهاتهم عبر قناة «على كيفك» على موقع «يوتيوب»، والتي حققت مشاهدات كبيرة.

ويهدف برنامج «ميوزيك ستار»، إلى البحث عن المواهب الغنائية الشابة والمميزة، وبدأت المسابقة بالمنافسة بين 24 متسابقًا حتى وصلوا إلى 10 متسابقين في التصفية النهائية، على أن يحصل الفائز على حق إنتاج إحدى أغنياته من خلال شركة «النيل» للإنتاج الإذاعي بهدف مساندته ودعمه في بداية مشواره الفني، وتشجيعهم من أجل وضعهم على بداية المسار الفني الصحيح.

IMG-20211101-WA0009
الموزع الموسيقي توما، والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر،  
نجوم ريكوردز أيمن بهجت أيمن بهجت قمر أحمد شوقي غناء ياسر خليل بهجت قمر

رئيس التحرير

وائل لطفي

طه الذى رأى

الأكثر قراءة

شاب يذبح آخر ويتجول برأسه فى الشارع بالإسماعيلية (صور)

تفاصيل حريق مدرسة الأورمان بالعمرانية: السبب ماس كهربائي.. وأولياء أمور: الطلاب بخير

«الداخلية»: مرتكب واقعة الإسماعيلية «مهتز نفسيًا» وكان يعالج من الإدمان

شاب يذبح آخر وسط الشارع بالإسماعيلية.. وشاهد عيان يكشف السبب

على هامش قمة تغير المناخ.. الرئيس السيسى يلتقى أمير قطر فى جلاسجو

«أبراج ولاعيبة».. ماذا يكشف طالع نجوم القطبين طارق حامد والسولية قبل القمة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الأمن القومى وإلغاء قانون الطوارئ

بسنت حسن

ينتهى الغلاء عندما تتحجب النساء

حسين دعسة

حروب «بلاك شادو» الإيرانية و«سايبرسيرف» الإسرائيلية

محمود خليل

«عصفور المجذوب» والعقل الشعبى «المنجذب»

ماجد حبته

تغير المناخ.. مخاوف وطموحات

جمال-أسعد

مصر بلا طوارئ

القس. رفعت فكرى

مشروع قومى لمواجهة الخرافات

ماجدة الجندى

أيام برائحة «الياسمين»

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

"ثلاثة أهداف".. لماذا تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تقوية الاقتصاد الفلسطيني؟

حكاية آخر يهودية فى أفغانستان: تزوجت مسلماً وهربت إلى ألبانيا

إسرائيل تبحث تلقيح الأطفال بداية من عمر 5 سنوات ضد «كورونا»