«أيمن حلمي» يتوج بلقب «ميوزيك ستار»

بحضور بهجت قمر وتوما..

أعلنت شركة «النيل» للإنتاج الإذاعي، الفائز بمسابقة «ميوزيك ستار»، والتي انطلقت خلال الفترة الماضية بمشاركة 24 متسابقًا، ليتوج في النهاية المتسابق «أيمن حلمي»، بعد منافسة قوية مع باقي المتسابقين في التصفيات النهائية.

الموزع الموسيقي توما، والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر،

ووصل لنهائي مسابقة «ميوزيك ستار» 10 متسابقين، ودخلوا مرحلة التصفيات فيما بينهم، حيث تم تقييمهم أمام لجنة التحكيم المكونة من الموزع الموسيقي توما، والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، وياسر خليل مدير «نجوم ريكوردز».

الموزع الموسيقي توما، والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر،

ونجح في الوصول للتصفيات قبل النهائية كل من، أحمد شوقي، وآية المصري، وأيمن حلمي، ودعاء سمير، وإيهاب صفوت، إسلام حسين، وجان نسيم، وكريم ضرغام، ورانيا فؤاد، وسلمي سيد.

ومع اشتعال المنافسة، وصل للتصفية النهائية 3 متسابقين وهم؛ آيه المصري، كريم ضرغام، وأيمن حلمي، لتستقر لجنة التحكيم في النهاية على فوز أيمن حلمي، بلقب «ميوزيك ستار».

الموزع الموسيقي توما، والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر،

وقدم المتسابقون على مدار منافسات المسابقة، عدة أغاني ونُشرت فيديوهاتهم عبر قناة «على كيفك» على موقع «يوتيوب»، والتي حققت مشاهدات كبيرة.

ويهدف برنامج «ميوزيك ستار»، إلى البحث عن المواهب الغنائية الشابة والمميزة، وبدأت المسابقة بالمنافسة بين 24 متسابقًا حتى وصلوا إلى 10 متسابقين في التصفية النهائية، على أن يحصل الفائز على حق إنتاج إحدى أغنياته من خلال شركة «النيل» للإنتاج الإذاعي بهدف مساندته ودعمه في بداية مشواره الفني، وتشجيعهم من أجل وضعهم على بداية المسار الفني الصحيح.