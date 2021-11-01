جدول ومساعدة إضافية.. كيفية العمل من المنزل في وجود الأطفال

يحتار العديد من الآباء والأمهات في كيفية شغل الأطفال وقضاء وقت ممتع معهم بخلاف وقت العمل من المنزل، وكيفية التوازن ما بين هذا وذاك، وكيف يمكن ترتيب الوقت ما بين العمل واللعب مع الطفل؟.

موقع «Pinkvilla» يستعرض بعض النصائح التي يجب التعامل معها مع طفلك أثناء انشغالك بالعمل من المنزل.

الاستيقاظ مبكرا

عندما يكون ولدك نائمًا، فإن أفضل طريقة هي أن تنجز أكبر قدر ممكن من العمل، وهذا يستلزم ضبط المنبه قبل ساعة أو ساعتين من الاستيقاظ، إذا كنت تفكر جيدا في الصباح، فالاستيقاظ باكرا يمكن أن يكون مفيدا.

اصنع لنفسك فنجان من القهوة واستغل هذا الوقت لتنظيم نفسك، والرد على طلبات البريد الإلكتروني، والتخطيط لبقية الصباح.

ضع جدولاً

من المهم تخطيط يومك بحكمة، مع ساعات عمل محددة، مع إعداد جدول بعدد الساعات التي تتوقعون أن تعملوها في ذلك اليوم، وستنجز المزيد من العمل إذا عملت بذكاء بتخطيط جدول زمني.

أعطِ طفلك كامل انتباهك

العمل من المنزل له مزايا واضحة للوالدين، لكنه ليس دائمًا بسيطًا، فمن المستحيل أن نترك العمل ونتعامل مع الطفل ونعطي له انتباهنا ولكن يمكن أن تعطي جزء من انتباهك له.

تقسيم الوظائف

قسِّما وظائفكما كأمّ وسيدة أعمال، واعطيا كلتاهما كامل اهتمامكما لفترة محددة من الوقت، أن يتم تخصيص مكتب بالمنزل أمر هام لمساعدتكم على الابتعاد عقليا عن باقي المنزل، وعلاوة على ذلك، أغلق الباب لأنه يسمح لك بالانسحاب من عملك، إذا لم يكن لديك مكتب، قم بكتابة قائمة بكل شيء تخطط للقيام به في اليوم التالي، اتركه في مكان عملك، وانصرف.

احرص على إشراك الأطفال

خصِّصا بعض الألعاب لأولادكم ليلعبوا بها، أو حدِّدوا مواعيد اللعب أو مشاهد أفلام خصوصية خلال وقت عملكم فقط، فمن غير المحتمل أن يقاطعك أولادك إذا كان لديهم ما يتطلعون إليه، ويمكنكم إنشاء مركز للنشاط في مكتبكم المنزلي لكي يشعر أولادكم أن لهم منطقتهم الخاصة للعمل في المشاريع أثناء مواصلتك العمل.

اطلب مساعدة إضافية

بالنسبة للآباء والأمهات في المجمعات السكنية، حيث يعمل العديد من الآباء الآخرين أيضًا من المنزل، يمكن تجميع الموارد لتوظيف مربي أو جليسة أطفال لإشراك الأطفال في الأنشطة الجماعية، في الحدود الآمنة للشقة، بحيث لا يتم قطع جدول العمل ولا يشعر الأطفال بالملل.