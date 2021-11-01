الإثنين 01 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة الوادى الجديد تعلن عن مسابقة لإنتاج فيلم توعوي للتعريف بخطورة الأمية

جامعة الوادي الجديد
جامعة الوادي الجديد

أعلن مركز تعليم الكبار بجامعة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن مسابقة لإنتاج فيلم توعوي لتعريف المجتمع بخطورة مشكلة الأمية وأهمية تعليم الكبار تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد وبإشراف الدكتور أحمد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقالت الدكتورة ايمان فاضل مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة، إن إنتاج فيلم توعوي عن مشكلة الأمية يأتى في إطار خطة المركز لتعريف المجتمع بأهمية تعليم الكبار.

وأضافت أنه من شروط المسابقة أن يكون المتقدم من أبناء محافظة الوادي الجديد  ولا يزيد وقت الفيلم عن 12 دقيقة ولايقل عن 5 دقائق وأن يكون الامتداد mp4.

فعلى المتسابق المتقدم للمسابقة أن يكون مخرج العمل ويسمح بالمشاركة الجماعية بحد أقصى 4 أفراد على ألا يزيد عدد المشاركين المتخصصين فى هذا المجال عن عضو واحد فى المجموعة، ويتم إرسال الأعمال المتقدمة واستمارة المسابقة على الإيميل الخاص بمركز تعليم الكبار [email protected] ، ويتم تقديم نسخة للفيلم على “CD” بمقر المركز بالمبنى الإداري للجامعة.

وأكدت أن الجامعة رصدت جوائز مالية قيمة للفائزين فى هذه المسابقة الجائزة  الأولى 5000 جنيه والجائزة  الثانية 3500 جنيه، وتسلم الأعمال في الفترة من 15 نوفمبر 2021  وحتى 15 يناير 2022.

اعلن مركز تعليم الكبار جامعة الوادي الجديد مسابقة لإنتاج فيلم توعوى تعريف المجتمع بخطورة مشكلة الأمية جوائز مالية

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