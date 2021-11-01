الإثنين 01 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

مواعيد عمل مكاتب البريد المصري فى القاهرة والمحافظات شهر نوفمبر 2021

البريد المصري
البريد المصري

مواعيد عمل مكاتب البريد المصري فى القاهرة والمحافظات شهر نوفمبر 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل لما تقدمه من خدمات متعددة للمواطنين لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير مواعيد استقبال الجمهور داخل مكاتب البريد وأبرز الخدمات التي تقدمها للمواطنين وعدد فروعها 

 

مواعيد عمل مكاتب البريد المصري فى القاهرة والمحافظات شهر نوفمبر 2021

تستقبل مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري الجمهور داخل فروعها بجميع محافظات الجمهورية في تمام الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة ظهرا يوميا فيما عدا يوم الجمعة العطلة الأسبوعية لكل الفروع ويوم السبت أو الخميس من كل أسبوع وفقا لإجازة التي اختارها الفروع الأسبوعية والتي لا تتعارض مع مصالح المواطنين بالإضافة إلى الإجازات والعطلات الرسمية للدولة .

فيما تعمل بعض مكاتب البريد خلال الفترات المسائية خلال الفترة من الساعة الرابعة عصرا إلى الساعة التاسعة مساءا وذلك لعدم تعطيل مصالح المواطنين والخدمات التي تقدمها الهيئة لهم. 

 

أبرز الخدمات التي تقدمها هيئة البريد للمواطنين

تقدم الهيئة القومية للبريد المصري العديد من الخدمات للمواطنين من خلال فروعها المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية أبرزها خدمات التوفير والإدخار وشراء كراسات مشاريع شقق الإسكان الاجتماعي التابعة لصندوق التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل ودفع فواتير المرافق لجميع الوحدات السكينة (كهرباء و مياه و غاز طبيعي) وخدمات الطرود البريدية و دفع مصاريف المدارس خلال العام الدراسي الجديد وخدمات توصيل خطابات المواطنين العادية والمسجلة والسريعة عبر جميع محافظات الجمهورية وتحويل الأموال وصرف معاشات المتقاعدين عن العمل واستخراج أوراق قطاع الأحوال المدنية (شهادات الميلاد، شهادات الوفاة، القيد العائلي، قسمية الزواج، تجديد بطاقات الرقم القومي).

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مواعيد عمل فروع مكاتب البريد

عدد فروع مكاتب البريد في مصر 

يبحث أكثر من 5 ملايين مواطنين يوميا عن مواعيد عمل مكاتب البريد المصري فى القاهرة والمحافظات شهر نوفمبر 2021 عبر المنصات الإلكترونية لقضاء مصالحهم الشخصية، وذلك عبر 4 ألف مكتب بريدي بجميع محافظات الجمهورية حيث يرجع تأسيس الهيئة القومية للبريد إلى الخديو إسماعيل من حكام أسرة محمد على لخدمة كافة الرسائل بين المحافظات داخل القطر المصري.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

طه الذى رأى

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