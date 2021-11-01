طرق تنسيق ألوان ملابس الشتاء في دولابك 2021

تحتار العديد من الفتيات في اختيارات الألوان الخاصة بالملابس خاصة عند دخول فصل الشتاء واقتصار الألوان على الغامق منها والألوان الترابية الغامقة، ولكن هناك عدة اختيارات أمامها لتكوين ملابس شتاء على الموضة فقط من خلال التركيز على تنسيق الألوان الخاصة بالملابس مع لون بشرتها.

اللون الأحمر

وقالت ناريمان فوزي، الفاشون بلوجر، إن اللون الأحمر يشهد اكتساح في شتاء هذا العام، كما أن اللون الوردي ايضًا يعتبر من الألوان الهادئة المفعمة بالحيوية والنشاط، ويمكن تنسيقه مع الأبيض في حالة درجته الداكنة أو مع الأخضر في حالة درجتة الفاتحة.

درجات الباستيل الناعمة

وأضافت ناريمان، أن البنطلونات الواسعة الشتوية ايضًا تعتبر موضة هذا العام حيث تواجدت بقوة وبألوان مختلفة وعصرية، بالإضافة للمعاطف فلا غنى عنها في هذا الفصل بأشكالها المختلفة والموضة لهذا العام، كما أن لون اللافندر من الألوان التى لاقت توسع العام الماضي في اقتنائها لذلك تربعت على عرش موضة هذا العام في الملابس، ويمكن تنسيقها مع درجات الباستيل الناعمة.

وأشارت إلى أن الإكسسوارات لا تقتصر على فصل الصيف فقط، بل هي أيضًا تلقى رواجًا كبيرًا خلال فصل الشتاء ولكن لابد من تنسيقها بشكل سليم وعدم التكلف في ارتدائها والتنسيق ما بين اللون والإكسسوارات الخاصة به.

تنسيق الألوان

وتابعت أن تنسيق اللون البترولي من درجات اللبني مع اللون البني أو درجات الكافية يعتبر من التنسيقات الرائعة، بالإضافة إلى اللون الأسود مع الأصفر ايضًا، بخلاف البرتقالي مع الأزرق يمكن تجربتها هذا الشتاء، وغيرها من التنسيقات الرائعة خلال فصل الشتاء.

ونوهت إلى أن تنسيق البوت أيضًا له عامل كبير في الإطلالة بالكامل، ويرجى التنوع ما بين الهاف بوت والبوت الطويل وغيرها من الأحذية المختلفة.