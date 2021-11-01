سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 1-11-2021

يحظى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع، فى البنك المركزي والبنوك العامة والاستثمارية بمتابعة كبيرة يوميا، نظرا لارتباط كثير من المتعاملين به ومنهم رجال الأعمال والمستثمرين والشركات، وارتباط سعر الدولار بأسعار كثير من السلع والخدمات والمنتجات فى الأسواق، خاصة المستوردة منها.



فى ذات السياق، شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع، فى البنك المركزي والبنوك العامة والاستثمارية، حالة من الاستقرار، الإثنين، نتيجة توفير الكميات اللازمة من الدولار الأمريكي، لتلبية احتياجات المتعاملين والسوق المصرفى، وتلبية أية كميات من العملة من خلال البنوك.



سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنوك اليوم



بالإضافة إلى ذلك، أظهرت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية، استمرار معدلات السحب على العملات الأجنبية ومنها الدولار الأمريكي، فى المعدلات الطبيعية وفقا لآلية العرض والطلب، مما ساهم فى استقرار سعر صرف الدولار، بالإضافة إلى مساهمة تدفقات المصريين العاملين في الخارج من الدولار، فى إستقرار السوق المصرفى.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري



كما استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري



أيضا شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع خلال التعاملات.



سعر الدولار في بنك مصر



كذلك سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15.63 جنيه للشراء بينما سجل 15.73 جنيه للبيع.



سعر صرف الدولار في بنك القاهرة



وأظهر تداول العملات الأجنبية، استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15،75 جنيه للشراء بينما سجل 15،65 جنيه للبيع.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية



وكشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 للبيع.



سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB



كذلك بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع.



سعر صرف الدولارفي بنك أبو ظبي



فى نفس الوقت، فقد استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك عوده



كما شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات.





سعر صرف اليورو فى البنوك خلال تعاملات اليوم





فى النهاية، أظهرت الشاشات الإلكترونية في البنوك، منها البنك الأهلي المصرى، استقرار سعر صرف اليورو مقابل الجنيه عند مستوى 18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.



كما استقر سعر اليورو في بنك مصر عند مستوى 18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع خلال فترة التعاملات.