التحالف العربى يعلن تدمير مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية أن دفاعاته الجوية دمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) تجاه مدينة خميس مشيط.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، بأن " قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الاثنين من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين و الأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط".

وشدد المالكي على أن "وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وفي وقت سابق، أكدت مصادر حكومية بمحافظة مأرب اليمنية مقتل و إصابة عدد من الأشخاص جراء قصف بصاروخ باليستي أطلقته جماعة "أنصار الله" الحوثية على قرية العمود بمديرية الجوبة جنوبي مأرب.

وقال شهود عيان إن الصاروخ استهدف مركزا للسلفيين.

وكان المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية التابعة للحكومة الشرعية قال في بيان له: "مصرع العشرات من عناصر المليشيات الحوثية، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات الأبطال مخلفة وراءها جثث قتلاها و أسلحتها في أحد الشعاب جنوب محافظة مأرب".

وأشار إلى أن مدفعية الجيش الحكومي استهدفت "طاقمين عسكريين"، محملين بتعزيزات للحوثيين، متابعا "إضافة إلى استهداف تجمعات لها في مواقع متفرقة جنوب مأرب".

وأضاف أن "عناصر الجيش و المقاومة الشعبية، نفذوا كمينا استهدف مجاميع حوثية حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب".

وأفاد مصدر عسكري يمني بأن الحوثيين نفذوا هجمات مكثفة على الجيش اليمني وقبليين موالين له شمال غربي مديرية الجوبة جنوب مأرب، تمكنت خلالها من السيطرة على قرية السودة و منطقة الجرشة.