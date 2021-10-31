الأحد 31 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الشيخ الشعراوى يوضح الفرق بين المؤمن والمحسن

الشيخ الشعراوي
الشيخ الشعراوي

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي، إن هناك فرقا بين المؤمن والمحسن، فالمؤمن يؤدى التكاليف التي فرضها الله عليه، بينما المحسن يزيد على تلك التكاليف فوق ما فرض الله، فالله فرض عليك الصلوات خمس مرات، فيقول المحسن فالله فرض عليا أقل مما أستحق، فأجعلها عشر صلوات، فقد أحسنت أى دخلت في رتبة الإحسان، أي كلفت نفسك انت فوق ما كلفك الله، لكن من جنس ما كلفك الله.

وأضاف في مقطع فيديو مسجل تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي"فيسبوك" أن الإحسان هو إنما تتأتى في أمر تزيد فيه عن المفروض، ولا يزيد الشخص عن ما بعد الافتراض إلا إذا أحبه، حيث يدخل الشخص مع الله في علاقة ود وحب، ويزيد على ما فرضه الله، ويزيد في الطاعات ويمتثل لأوامر الله عز وجل، ويؤدي فوق تلك العبادات وزيادة من صوم وصلاة وزكاة، وغيرها من جميع أعمال البر.

طريقة التواصل مع دار الإفتاء

حددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، من داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر (107)، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

وتبث عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.

الشيخ محمد متولي الشعراوي الداعية الإسلامي رحمه الله المؤمن والمحسن التكاليف الإحسان الطاعات العبادات

رئيس التحرير

وائل لطفي

طه الذى رأى

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