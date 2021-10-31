ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة سكنية بمصر القديمة

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، بندب معمل الأدلة الجنائية لمعاينة حريق داخل شقة سكنية في دائرة القسم، وأعداد تقرير حول أسباب الحريق والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

تمكن رجال الحماية المدنية، فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المنيل التابعة لقسم شرطة مصر القديمة بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع اى اصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة مصر القديمة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه وتمت عملية الإخماد دون إصابات.