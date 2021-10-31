الأحد 31 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بعد واقعة ابنة نشوى مصطفى.. كيف تتصرفين في حال تعرضك للتحرش؟

التعرض للتحرش
التعرض للتحرش

روت الفنانة نشوى مصطفى، واقعة تعرضت لها ابنتها،  للتحرش أثناء قيادتها سيارة، مما أثارت الواقعة موجة غضب كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

 وكتبت نشوى، عبر حسابها الشخصي فيسبوك: "بنتي اتصلت بيا صوتها مفزوع جدا، قالت ماما الحقينا فيه عربية عايزة تخبط فينا، والسيارة النقل كان فيه 3 شباب، بيرخموا عليها، بنتي بتشاور له وتقول له كده عيب فقال لفظ غير مهذب وعمل إشارات غير مهذبة".

وأضافت: "جوزها كان عاوز يركن، لكن قلت لها اوعوا تركنوا، جوزها راجل واحد، وهم 3 شباب.. وأول ما شافوها بتصور عملوا الإشارات دي، بمعنى مش هاممهم ولفوا لزوجها، حاولوا يكسروا عليه، وشتموه شتيمة سافلة جدًا".

ونستعرض في السطور التالية، كيف يمكنك التصرف في حال تعرضك لواقعة التحرش فى الشارع؟، وفقا لموقع brussels-express.

التصوير

أصبح اللجوء إلى التصوير وسيلة هامة، لفضح المتحرشين، فيمكن أن تصوري الواقعة الكاميرا وتصوبها تجاهه، ان استطاعتي فيشعر بالترهيب اذا وجهت الكاميرا إليه مباشرة، كما يمكن استخدام صورة أو مقطع فيديو كدليل ضده أو وسيلة للتعرف عليه وتعقبه.

الإبلاغ عن المتحرشين

لا تضيعين حقك، اذا تعرضتي للتحرش، فاحرصى على طلب النجدة، والذهاب إلى الشرطة لعمل محضر بالواقعة مع اخذ الشهود معك، لمساندتك عند اتخاذ إجراء قانوني.

الاتصال بالخطوط الساخنة

عليك الاحتفاظ بأرقام الخطوط الساخنة للجمعيات النسائية المعنية بمكافحة التحرش لمساعدتك، أيضا يمكنك الاتصال بأرقام مكتب الشكاوى التابع للمجلس القومي للمرأة، لدعمك قانونيًا في حال تعرضك لهذا الأمر.

الدفاع عن النفس

يمكنك تعلم طرق الدفاع عن النفس، اذا احتاجت إلى الدفاع عن نفسك، لأن ذلك يساعد كثيرًا في بعض مواقف التحرش البدني فى الشارع، فيمكنك تعلم بعض الحركات البسيطة والسريعة التي ستساعدك في حال مواجهة المتحرشين. 

الاتصال بالخطوط الساخنة

يمكنك تسجيل أرقام الخطوط الساخنة للشرطة، والجمعيات النسائية المعنية بمكافحة التحرش، وأرقام مكتب الشكاوى التابع للمجلس القومي للمرأة، على هاتفك، لدعمك قانونيًا فى الإبلاغ عن المتحرشين.

وكانت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، قد كشفت ملابسات الواقعة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط 3 أشخاص متهمين في واقعة التحرش بابنة الفنانة نشوى مصطفى بمنطقة المنصورية في الهرم، وهم مالك السيارة، 37 سنة، والسائق 27 سنة، وتباع 18 سنة.

نشوى مصطفى مكافحة التحرش واقعة التحرش السوشيل ميديا ابنة نشوى مصطفى التصوير

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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