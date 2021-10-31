«آراب نيوز» تشيد بمعرض «آرت دي إيجيبت» على سفح الأهرامات: حدث يصنع التاريخ

يحول أنظار العالم إلى عجائب مصر

اعتبرت صحيفة "آراب نيوز" معرض "آرت دي إيجيبت" للفن المعاصر الذي أطلق مؤخرا على سفح الأهرامات، ومن المقرر أن يستمر حتى 7 نوفمبر، تحت رعاية وزارتي السياحة والآثار ومنظمة اليونسكو، بأنه "حدث يصنع التاريخ في منطقة الجيزة، حيث حول أنظار العالم مرة أخرى إلى عجائب مصر، لتذكيرهم بالجمال الدائم والمعرفة والقوة التي لا تزال مكتسبة من الحوار مع الماضي القديم البشرية".

وقالت الصحيفة، في وصفها المعرض، الذي يقام تحت عنوان "الأبد هو الآن": “المصريون القدماء كانوا الموت على أنه انقطاع مؤقت وليس توقفًادائما للحياة، كان الموت ببساطة جزءًا من رحلتهم نحو الخلود وتجربة الحياة الآخرة”.

وتابعت: "أن أهرامات الجيزة ليست فقط مبهرة لمكانتها الضخمة وإظهارها إبداع البشر، ولكنها أيضًا مذهلة بسبب أهميتها الروحية ومقاومتها للزمن."

ولفت إلى أن المعرض الذي يقام تحت رعاية وزارة الآثار والسياحة المصرية ووزارة الخارجية ورعاية اليونسكو هو الرابع الذي تنظمه “آرت دي إيجيبت” منذ إنشائها في عام 2016، وتم تنظيمه لأول مرة على سفح الأهرامات وسط حضور 10 فنانين عالميين واستمل على عروض فنية مصرية وعالمية معاصرة.

ونقلت الصحيفة عن الفنانة الأمريكية "جيزيلا كولون" التي تشارك بأعمالها الفنية في المعرض، قولها "كان المعرض تاريخيًا، بمعنى أنه وضع الأعمال الفنية المعاصرة في خلفية التاريخ القديم".

وأضافت الفنانة الأمريكية في حديثها للصحيفة: "أن عرض عمل فني لي من أمام إحدى العجائب الدائمة الوحيدة في العالم القديم هو أبعد من أي شيء كنت أتمناه".

كما نقلت الصحيفة عن نادين عبد الغفار مؤسسة ومديرة "آرت دي إيجيبت" قولها "إن الأهرامات ليست تراثًا مصريًا فحسب، بل تراثًا عالميًا، هي واحدة من العجائب القديمة الوحيدة التي لا تزال قائمة، فحتى الآن ، لم يكن هناك أبدًا معرض فني معاصر في أهرامات الجيزة".

وافتتح معرض "آرت دي إيجيبت" للفن المعاصر يوم الخميس 21 أكتوبر، في نسخته الرابعة للعام الثالث له على التوالي، على سفح أهرامات الجيزة التاريخية العظيمة بعنوان "الأبد هو الآن"، وسيستمر حتي يوم ٧ من نوفمبر المقبل.

ويشارك داخل المعرض نخبة من الفنانين المصريين والعالميين وخبراء ومؤسسات فنية رائدة في العالم، وتحت رعاية كل من وزارتي "الآثار والسياحة" و"الخارجية" ومنظمة اليونسكو، وبدعم من سفارات الولايات المتحدة وسويسرا وفرنسا في مصر، والمجلس الثقافي البريطاني.