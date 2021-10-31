بعد تهكمه على المجلس.. هجوم برلمانى على مصطفى بكرى: «لو مش عاجبه يستقيل»

وجه عدد من أعضاء مجلس النواب، انتقادات حادة للنائب مصطفى بكرى، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، بسبب تهكم الأخير على المجلس، حسب وصفهم.

وقال النائب علي عبد الونيس، إن ما ذكره النائب مصطفى بكرى بشأن عدم وجود دور للمجلس بقوله "ده مش مجلس"، وكذلك تهكمه على المجلس عبر الفضائيات، يوجب الإحالة للجنة القيم.

وأضاف عبدالونيس: «لابد من المحافطة على شكلنا في الشارع ولا يجوز التهكم على المجلس بهذا الشكل».

وتساءل النائب وليد فرعون: "أريد أن أعرف لأي غرض يقول النائب مصطفى بكري إن ده مش مجلس، عاوز أعرف لحساب مين وليه وعلشان إيه يهين المجلس؟".

وقال النائب حسن المير: "للأسف النائب مصطفى بكرى دائما وأبدا يقول إن المجلس ملوش لازمة، وإحنا كل يوم بنحضر في المجلس لمتابعة مشكلات المواطنين، وفي الفترة الأولى للمجلس كنا بنقعد لحد 10 مساء، عاوز أعرف ليه بيقول كده؟".

وتابع المير: "لو مش عاجبه المجلس يقدم استقالته، لابد أن تكون صورة المجلس محترمة أمام الجميع، وخاصة وأن هناك قامة قانونية كبيرة تتولى رئاسة المجلس وهو المستشار الدكتور حنفى جبالي".

وحاول النائب مصطفى بكرى، التعقيب أو الرد على تلك الانتقادات الموجهة إليه، إلا أن رئيس المجلس رفض طلبه، قائلا له: "تفضل بالجلوس، فالحديث لم يمس شخصك".

جاء ذلك خلال جلسة المجلس اليوم، بعدما حاول النائب مصطفى بكري في بداية الجلسة، الحصول على الكلمة دون أن يتقدم بطلب لها مسبقا، وهو ما رفضه رئيس المجلس، مؤكدا أهمية الالتزام باللائحة، ليعقب بكري متسائلا عن دور المجلس الرقابي.

وكان النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أعلن رفضه على ما قام به النائب مصطفى بكري، في بداية الجلسة، بمحاولة الحصول على الكلمة لتوجيه بيان عاجل، بقوله: "هذا المجلس لا يقوم بدوره الرقابي".

وقال أشرف رشاد: «هذا المجلس سيظل معبرا عن صوت الشعب المصري، يمارس أدواته الرقابية بشكل كامل وحرية كاملة، متابعا: أتحدى أي نائب أن يكون سجل على التاب وقد منع من الحديث أو حجبت كلمته».

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الحرية والديمقراطية يتم ممارستها تحت قبة البرلمان في أبهى صورها بشهادة المعارضة وكافة القوى السياسية الممثلة داخل المجلس.

وقال أشرف رشاد: "أرفض الكلمات التي خرجت من النائب مصطفى بكري، مؤكدا أن عدد الأدوات الرقابية التي ناقشها هذا المجلس تجاوزت حد المعقول".

وتابع النائب: "هذا المجلس أفضل من مجالس كانت الكلمات توزع بالمجاملة وكانت مجرد فضفضة، مؤكدا أن القاعة تمارس دورها الذي تعاهدت عليه أمام الله في دعم المواطن المصري، ودعم الدولة المصرية دون تقصير في أي أداة رقابية".

ووجه أشرف رشاد، رسالة للنواب، قائلا: "أرجو أن نعي هذه القاعة وقيمتها، وهذا المجلس منصف في استخدام كل الأدوات الرقابية".