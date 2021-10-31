الأحد 31 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مصطفى بكرى فى أول رد بعد هجوم النواب عليه: لم أوجه أى إهانة للبرلمان (خاص)

مصطفى بكري
مصطفى بكري

رد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على هجوم بعض أعضاء المجلس عليه خلال الجلسة العامة اليوم، مؤكدًا أن ماحدث هو طلبه مناقشة البيان العاجل الذي تقدم به حول قرار الرئيس بإلغاء مد حالة الطوارئ، لكن رئيس المجلس رفض ذلك.

وقال بكري، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إنه عندما رفض رئيس المجلس الطلب، قلت «ده ميبقاش مجلس»، وكنت أقصد أن مناقشة قرار الرئيس ودعمه أمر لا يجب أن يغيب على المجلس فهذا دوره، ثم قلت لا توجد مناقشة للاستجوابات ولا طلبات الإحاطة.

وأوضح بكري: «كلامي لايحمل أي إهانه للمجلس وهو موضع تقدير واحترام ولرئيسه كل التقدير والاحترام».

واستطرد قائلا: «أرى أن من حقنا أن نمارس دورنا الرقابي الذي يحدده الدستور والقانون واللائحة الداخلية، خاصة أن الرئيس السيسي طالب أكثر من مرة بمناقشة الاستجوابات والتي تساعد على كشف الفساد ومراقبة أعمال الحكومة».

النائب مصطفى بكري مجلس النواب الجلسة العامة البرلمان إلغاء الطوارئ الدور الرقابي لمجلس النواب

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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