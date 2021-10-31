مصطفى بكرى فى أول رد بعد هجوم النواب عليه: لم أوجه أى إهانة للبرلمان (خاص)

رد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على هجوم بعض أعضاء المجلس عليه خلال الجلسة العامة اليوم، مؤكدًا أن ماحدث هو طلبه مناقشة البيان العاجل الذي تقدم به حول قرار الرئيس بإلغاء مد حالة الطوارئ، لكن رئيس المجلس رفض ذلك.

وقال بكري، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إنه عندما رفض رئيس المجلس الطلب، قلت «ده ميبقاش مجلس»، وكنت أقصد أن مناقشة قرار الرئيس ودعمه أمر لا يجب أن يغيب على المجلس فهذا دوره، ثم قلت لا توجد مناقشة للاستجوابات ولا طلبات الإحاطة.

وأوضح بكري: «كلامي لايحمل أي إهانه للمجلس وهو موضع تقدير واحترام ولرئيسه كل التقدير والاحترام».

واستطرد قائلا: «أرى أن من حقنا أن نمارس دورنا الرقابي الذي يحدده الدستور والقانون واللائحة الداخلية، خاصة أن الرئيس السيسي طالب أكثر من مرة بمناقشة الاستجوابات والتي تساعد على كشف الفساد ومراقبة أعمال الحكومة».