الأحد 31 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

غدا.. افتتاح مهرجان الموسيقى العربية وتكريم الموسيقار محمد ضياء

محمد ضياء
محمد ضياء

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، غدا، فعاليات الدورة الثلاثون من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية والذي يستمر على مدار ١٥ يوما متتالية، في الفترة من ١ حتى ١٥ نوفمبر، وتضم ٣٣ حفل غنائي وموسيقى، بمشاركة ١٠١ فنان من ١٠ دول عربية.

وقررت إدارة المهرجان هذه الدورة تكريم الملحن محمد ضياء على مشواره الفني الطويل، بالإضافة إلى تكريم مجموعة كبيرة من الفنانين منهم المطرب السعودي عبادي الجوهر، والمطرب اللبناني مروان خوري.

وأعرب الموسيقار محمد ضياء عن سعادته بهذا التكريم، خاصة وهو يأتي من مهرجان بحجم وثقل «الموسيقى العربية» بالقاهرة.

وأشار إلى مشاركته هذا العام في المهرجان بلجنة المسابقة الكبرى للأغنية الجديدة بصحبة مدير المهرجان جيهان مرسي، الموسيقار حلمي بكر، الموزع  محمد مصطفى، والشعراء جمال بخيت وهاني عبد الكريم.                             

 

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