أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأحد 31 أكتوبر 2021
استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأحد 31 أكتوبر 2021 في سوق العبور للجملة، وثبتت أسعار السمك البلطي (1) لتتراوح ما بين 22 : 25 جنيهًا، كما استقر كيلو السمك البوري (1) ليتراوح ما بين 40 : 50 جنيهًا، وأيضًا سعر كيلو قشر البياض اليوم ليتراوح ما بين 80 : 100 جنيه، وكذلك أسعار سمك الثعابين لتتراوح ما بين 50 : 230 جنيهاً للكيلو.
أسعار الأسماك اليوم الأحد
والتي جاءت على النحو التالي اليوم:
أسعار السمك البلطى "1" تتراوح ما بين 22 : 25 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك)
وتراوح سعر السمك البلطى "2" ما بين 17 : 21 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك)
واستقر سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 17 : 37 جنيهًا (تكنا بلاستيك)
كما سجل سعر السمك الفيليه "بلطي" استقرارًا ليتراوح ما بين 30 : 110 جنيهاً للكيلو (بالطلب)
واستقر أيضًا سعر السمك البوري "1" ليتراوح مابين 40 : 50 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك)
وسجل سعر السمك البوري "2" تراوحًا ما بين 32 : 38 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك)
واستقر سعر كيلو قشر البياض اليوم ليتراوح ما بين 80 : 100 جنيه (تكنا بلاستيك)
وثبت أيضًا سعر كيلو البياض الأملس"1" ( بلدي ) ليتراوح ما بين 80 : 100 جنيه (تكنا بلاستيك).
فيما استقر سعر السمك البياض الأملس "2" (خليجى ـ بحيرة ناصر ـ مزارع) ما بين 30 : 40 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).
وثبت سعر كيلو السمك الشعور ليتراوح مابين 30 : 50 جنيهًا (طاولة خشب).
فيما استقر سعر كيلو السمك الوقار مابين 80 : 100 جنيه (طاولة خشب)
وجاء سعر السمك ( قاروص – لوت ) ثابتًا عند مابين 80 : 100 جنيه للكيلو (طاولة خشب)
وسجل سعر كيلو سمك القراميط – الشيلان استقرارًا ما بين 10 : 20 جنيهًا (تكنا بلاستيك)
فيما ارتفع سعر كيلو سمك ثعابين ليتراوح مابين 50 : 230 جنيهات (تكنا بلاستيك).
جمبري جامبو من 400-470 جنيهًا للكيلو "طاولة خشب".
جمبري "1" من 300-370 جنيهًا للكيلو "طاولة خشب".
جمبري "2" من 200-270 جنيهًا للكيلو "طاولة خشب".
جمبري "2" مجمد 85-165 جنيهًا للكيلو "كرتونة".
جمبري"3" من 90-160 جنيهًا للكيلو "طاولة خشب".