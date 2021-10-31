الأحد 31 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأحد 31 أكتوبر 2021

الاسماك
الاسماك

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأحد 31 أكتوبر 2021 في سوق العبور للجملة، وثبتت أسعار السمك البلطي (1) لتتراوح ما بين 22 : 25 جنيهًا، كما استقر كيلو السمك البوري (1) ليتراوح ما بين 40 : 50 جنيهًا، وأيضًا سعر كيلو قشر البياض اليوم ليتراوح ما بين 80 : 100 جنيه، وكذلك أسعار سمك الثعابين لتتراوح ما بين 50 : 230 جنيهاً للكيلو.

أسعار الأسماك اليوم الأحد

والتي جاءت على النحو التالي اليوم:
أسعار السمك البلطى "1" تتراوح ما بين 22 : 25 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك)

وتراوح سعر السمك البلطى "2" ما بين 17 : 21 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك)

واستقر سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 17 : 37 جنيهًا (تكنا بلاستيك)

كما سجل سعر السمك الفيليه "بلطي" استقرارًا ليتراوح ما بين 30 : 110 جنيهاً للكيلو (بالطلب)

واستقر أيضًا سعر السمك البوري "1" ليتراوح مابين 40 : 50 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك)

وسجل سعر السمك البوري "2" تراوحًا ما بين 32 : 38 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك)
واستقر سعر كيلو قشر البياض اليوم ليتراوح ما بين 80 : 100 جنيه (تكنا بلاستيك)

وثبت أيضًا سعر كيلو البياض الأملس"1" ( بلدي ) ليتراوح ما بين 80 : 100 جنيه (تكنا بلاستيك).

فيما استقر سعر السمك البياض الأملس "2" (خليجى ـ بحيرة ناصر ـ مزارع) ما بين 30 : 40 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

وثبت سعر كيلو السمك الشعور ليتراوح مابين 30 : 50 جنيهًا (طاولة خشب).

txt

الكندوز وكباب الحلة بـ 140 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم فى الأسواق

txt

أسعار الأسمنت المسلح والبورتلاندى اليوم الأحد 31-10-2021

txt

وزير التموين يكشف أسباب ارتفاع أسعار السلع الغذائية

txt

أسعار السلع على البطاقة التموينية بدءًا من نوفمبر 2021

فيما استقر سعر كيلو السمك الوقار مابين 80 : 100 جنيه (طاولة خشب)

وجاء سعر السمك ( قاروص – لوت ) ثابتًا عند مابين 80 : 100 جنيه للكيلو (طاولة خشب)

وسجل سعر كيلو سمك القراميط – الشيلان استقرارًا ما بين 10 : 20 جنيهًا (تكنا بلاستيك)

فيما ارتفع سعر كيلو سمك ثعابين ليتراوح مابين 50 : 230 جنيهات (تكنا بلاستيك).

جمبري جامبو من 400-470 جنيهًا للكيلو "طاولة خشب".

جمبري "1" من 300-370 جنيهًا للكيلو "طاولة خشب".

جمبري "2" من 200-270 جنيهًا للكيلو "طاولة خشب".

جمبري "2" مجمد 85-165 جنيهًا للكيلو "كرتونة".

جمبري"3" من 90-160 جنيهًا للكيلو "طاولة خشب".

اسعار السمك البلطي اسعار الاسماك سعر السمك سعر السمك البلطى سعر كيلو السمك الوقار سعر السمك البوري سعر السمك الفلية سعر كيلو البياض سعر كيلو البلطي الأسواني أسعار سمك الثعابين سعر كيلو قشر البياض أسعار الأسماك اليوم الأحد

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

جريمة كشفها «الخوف».. أب يُحتجز ابنته مقيدة بـ«جنازير» لمدة 3 سنوات

في 14 نقطة.. «التخطيط» تكشف ملامح خطة النهوض بالمحليات

الرئيس السيسى يتجه إلى جلاسجو لحضور «قمة المناخ»

تطورات جديدة حول «الخناقة المرعبة» أمام «حقوق الإسكندرية»

سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم الأحد 31-10-2021

«أمطار رعدية».. تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 31-10-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

أيام برائحة «الياسمين»

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. صور متجددة

ماجد حبته

الكونجرس.. والكلاب!

د. منى حلمى

انتقام من وراء الكواليس

علي سعدة

الهالوين.. بين الحلال والحرام

مؤمن المحمدي

حسبة بسيطة

صفاء النجار

من رثاء الذات

عفاف السيد

التكلفة الاقتصادية للعنف ضد النساء

صور

«جاليرى فى الشارع».. «برج البرلس» تحول لـ«معرض مفتوح» بمشاركة ٣٥ فنانًا مصريًا وأجنبيًا

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي

وزير الدفاع الإسرائيلى يوافق على تصاريح بناء للفلسطينيين بالضفة المُحتلة

أرشيف «Cyberserve».. ماذا يفعل قراصنة إيران بـ«ملفات إسرائيل»؟ (صور)