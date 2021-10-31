أسعار الأسمنت المسلح والبورتلاندى اليوم الأحد 31-10-2021

سجلت أسعار الأسمنت، اليوم الأحد 31-10-2021، استقرارًا في جميع الشركات العاملة في القطاع، وتوضح "الدستور" لقرائها من خلال هذا التقرير، تفاصيل أسعار طن الأسمنت للمستهلك في السوق المصري.

أسعار الأسمنت البورتلاندي اليوم للمستهلك

شهد سعر طن الأسمنت بشركة السويدي، استقرارًا، حيث سجل 1120 جنيهًا، وتبعه في المركز الثاني سعر طن الأسمنت المسلح، ليصل إلى 1115 جنيهًا.



بينما سجل سعر طن الأسمنت في شركة حلوان 1070 جنيهًا للطن الواحد، تلاه في المركز الرابع سعر طن الأسمنت بشركة المخصوص، حيث جاء مستقرًا عند 1060 جنيهًا.

ووصل سعر طن الأسمنت بشركة النصر إلى 1050 جنيهًا، تبعه في المركز السادس سعر طن الأسمنت بشركة المعلم، حيث جاء مستقرًا عند 1050 جنيهًا.



في حين بلغ سعر طن الأسمنت بشركة المصري، 1040 جنيهًا، تلاه في المركز الثامن سعر طن الأسمنت بشركتي وادي النيل والسهم بسعر 1030 جنيهًا، تبعهما سعر طن الأسمنت بشركة المسلة، ليسجل 1020 جنيهًا، في حين جاء طن الأسمنت بشركتي سيناء، والعسكري بني سويف في المركز الأخير، بنحو 1010 جنيهًا.

أسعار الأسمنت الأبيض

واصل سعر طن الأسمنت بشركة الأبيض العادة، استقراره الذي بدأه منذ أسابيع، حيث سجل 2500 جنيهًا، تلاه في المركز الثاني سعر طن الأسمنت بشركة سوبر سيناء بنحو 2460 جنيهًا.

في حين جاء في المركز الثالث، سعر طن الأسمنت بشركة رويال العادة بنحو 2430 جنيهًا، تبعه في المركز الرابع سعر طن الأسمنت بشركة الواحة الأبيض بنحو 2425 جنيهًا.

وأخيرًا استقر سعر طن الأسمنت بشركة سوبر رويال بنحو 2390 جنيهًا.

أسعار طن الأسمنت المخلوط

سجل سعر طن الأسمنت بشركة الواحة، 810 جنيهات، وتبعه سعر طن الأسمنت بشركة «إيه وان»، حيث سجل 805 جنيهات.



أسعار الأسمنت المقاوم

جاءت شركتا السويدي وقاهر البحار، في مقدمة الشركات المستقرة، حيث سجل سعر طن فيهما 1150 جنيهًا، تلاهما شركة المسلح بنحو 1145 جنيهًا للطن الواحد.

واستقر سعر طن الأسمنت بشركة السويس سي ووتر، عند 1140 جنيهًا، تبعه سعر طن الأسمنت بشركة آسيك سي وتر بنحو 1080 جنيهًا، ثم سعر طن الأسمنت بشركة السهم بنحو 1060 جنيهًا.