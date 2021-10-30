الحبيب علي الجفرى: علينا الالتجاء إلى الله في زمن كورونا

قال الحبيب على الجفرى الداعية اليمنى رئيس مؤسسة طابة للدراسات والبحوث الإسلامية، إنه يجب علينا الإلتجاء إلى الله فى زمن كورونا حتى يرحل عنا هذا الوباء الذى كان سبباً فى توقف الكثير من الأعمال حول العالم ولذلك وجب علينا جميعاً الالتجاء إلى الله والرجوع إليه.

وتابع " الجفرى" عبر صفحته الرسمية قائلا: إن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى يكشف الكروب ويزيل الغمة، فلذلك وجب على المؤمنين الموحدين بالله أن يرفعوا أكفهم دائما إلى المولى العلى القدير حتى تزول هذه الأمور الأوبئة التى ماهى إلا أختبار من الله لنا .

ويترأس الحبيب علي الجفري مؤسسة “طابا” للدراسات بدولة الإمارات، وكذلك هو المؤسس لساحة “روضة النعيم” للفكر والتراث الصوفي بمصر، حيث تعد من الساحات الصوفية المعروفة .

جدير بالذكر أن الحبيب علي الجفري ينتمي لطريقة آل باعلوي اليمنية، وهي إحدى الطرق الصوفية التي تأسست معالمها على يد محمد بن علي باعلوي، ثم كان التجديد لها على يد عبد الله بن علوي الحداد، و بدأت بشكل أساسي في حضرموت، ولها انتشار كبير في بلدان عدة، في دول جنوب شرق آسيا ودول شرق أفريقيا وبعض دول الخليج العربي. المذهب الفقهي الذي عليه الطريقة هو مذهب الشافعي، وأما المذهب العقدي فهو المذهب الأشعري.

وكان التأسيس الفعلي لمعالم الطريقة على يد محمد بن علي باعلوي الملقب بـ"الفقيه المقدَّم"، المولود بمدينة تريم في حضرموت سنة 574 هـ، والمتوفى بها سنة 653 هـ، الذي تلقى عن الشيخ أبي مدين المغربي بواسطة بعض أصحاب أبي مدين الذين وصلوا مكة المكرمة، وقال عبد الرحمن بن عبد الله بلفقيه "أصل طريق السادة آل باعلوي الطريقة المدْيَنية، طريق الشيخ أبي مدين شعيب المغربي، وقطبها ومدار حقيقتها الشيخ الفقيه الإمام محمد بن علي باعلوي الحسيني الحضرمي، تلقاها عنه الرجال عن الرجال، وتوارثها عنه الأكابر أولو المقامات والأحوال".