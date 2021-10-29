الجمعة 29 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أسعار السلع على البطاقة التموينية بدءًا من نوفمبر 2021

بطاقة تموين
بطاقة تموين

تساؤلات كثيرة طرحها المواطنون عن أسعار السلع في البطاقة التموينية بدءًا من نوفمبر 2021، بعد أن أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية تغيير أسعار السلع المقرر صرفها للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية أول نوفمبر المقبل.

وشهدت السلع التموينية زيادة في أسعار سلعة الزيت التمويني اعتبارا من أول نوفمبر، حيث سيتم طرح العبوة اللتر بسعر 25 جنيها بدلا من 21 جنيها والعبوة 800 مللي بسعر 20 جنيها بدلا من 17 جنيها، في حين استقرت أسعار السلع التموينية الأخرى التي يتم طرحها على بطاقات التموين.

أسعار السلع في البطاقة التموينية بدءًا من نوفمبر 2021 

 

وتنشر "الدستور" أسعار السلع التموينية بدءًا من نوفمبر المقبل.

زيت خليط 1 لتر بسعر 25 جنيهًا.

زيت خليط 800 مللي بسعر 20 جنيهًا.

سكر معبأ 1 كجم بسعر 8.5 جنيه.

الأرز المعبأ 1 كجم بسعر 8 جنيهات.

مكرونة 1 كجم بسعر 8 جنيهات.

مكرونة 500 جرام بسعر 4 جنيهات.

شاي ناعم 40 جم بسعر 3 جنيهات.

عدس مجروش 500 جم بسعر 8 جنيهات.

مسلي صناعي 800 جم بسعر 17.25 جنيه.

مسحوق أتوماتيك 1 كجم بسعر 15.75 جنيه.

مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

صابون تواليت 125 جم بسعر 5.50 جنيه.

لبن جاف 125 جم بسعر 17 جنيهًا.

خل 5% 900 ملي بسعر 4.25 جنيه.

أسعار السلع في البطاقة التموينية بدءًا من نوفمبر 2021 

فول معبأ 500 جم بسعر 9.90 جنيه.

دقيق بلاستيك 1 كجم بسعر 7 جنيهات.

دقيق ورقي 1 كجم بسعر 7 جنيهات.

صلصة 300 جم بسعر 4.75 جنيه.

علبة كبريت درج 120 عودا بسعر واحد جنيه.

كيس ملح طعام 300 جرام بسعر واحد جنيه.

بار حلاوة طحينية سادة 40 جراما بسعر 2 جنيه.

ظرف طحينة بيضاء 28 جراما بسعر 2 جنيه.

كيس سائل غسيل أواني 80 جراما بسعر 2 جنيه.

علبة مرقة دجاج 8 مكعب بسعر 3 جنيهات.

كيس كابتشينو أنواع 18 جراما بسعر 3 جنيهات.

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وائل لطفي

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